Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов выздоровел от коронавируса и будет руководить командой в матче с Шахтером
Тренер Ворсклы победил болезнь
Главный тренер "
Также выздоровели его ассистенты, которые тоже находились на самоизоляции.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Цыганык: Каштру ходил под отставкой, которую отсрочил поединок с Реалом
- Динамо подписало новый длительный контракт с легионером
- Караваев пожаловался на Ярмоленко
- Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
23.10.2020 в 23:07
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...