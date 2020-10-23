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Максимов выздоровел от коронавируса и будет руководить командой в матче с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Ворсклы победил болезнь

Максимов выздоровел от коронавируса и будет руководить командой в матче с Шахтером
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выздоровел от коронавируса и отправился с командой на матч 7-го тура УПЛ с "Шахтером", сообщает ТК "Футбол".

Также выздоровели его ассистенты, которые тоже находились на самоизоляции.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.10.2020 в 23:07
Я думаю Ворскле по силам справиться с ошалелыми от счастья...Уровень Ворсклы не ниже лжечемпионов а мотивацию (очень надеюсь) организует Максимов...Удачи полтавчанам !!!
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