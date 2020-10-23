Максимов выздоровел от коронавируса и будет руководить командой в матче с Шахтером

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов выздоровел от коронавируса и отправился с командой на матч 7-го тура УПЛ с "Шахтером", сообщает ТК "Футбол".

Также выздоровели его ассистенты, которые тоже находились на самоизоляции.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.