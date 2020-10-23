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Цыганык: Шапаренко - любимец Луческу

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Также тренер в будущем рассчитывает и на Дуэлунда

Цыганык: Шапаренко - любимец Луческу
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, кто ходит в любимчиках галвного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

"Мне кажется, что Шапаренко - любимец Луческу. Есть футболисты, которым нужно постоянно говорить, что они важны и хорошо играют, и они тогда будут раскрываться. Очень сильно был доволен Шапаренко Шевченко в октябрьских поединках сборной Украины с Францией, Германией и Испанией. Также игрок "Динамо" выполнил очень большой объем работы в матче с "Ювентусом". У него не все получается то, что он задумал, но если на игру смотреть на стадионе с трибун, то заметно, что у него очень нестандартные ходы. Они пока не проходят, но он научится их делать и его начнут понимать партнеры. Тогда заработает тот механизм, который хочет Луческу. И главным винтиком должен быть Шапаренко.

Луческу видит Леднева на позиции восьмерки, но пока там лучше выглядит Шапаренко. А на позиции Буяльского он видит Дуелунда. Но пока эти футболисты проигрывают конкуренцию. В одном из разговоров Луческу сказал, что он рассчитывает на Дуелунда больше, чем на всех футболистов, которых пока нет в основе команды. Он видит в нем очень хорошую перспективу и потенциал", - сказал Цыганык в эфире "Циганик Live".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко Богдан Леднев Миккель Дуэлунн
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Источник:
football hub

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