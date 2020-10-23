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Рафаилов: Задолженность по зарплате в Заре уже 4 месяца

Премьер-лига
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"Если у клуба не появится надёжный и стабильный инвестор, то Зарю ожидает печальное будущее"

Рафаилов: Задолженность по зарплате в Заре уже 4 месяца
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением старте команды в Лиге Европы (поражение от Лестера 0:3) и нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе.

"Вчера "Заря" сыграла свой первый матч в нынешнем турнире Лиги Европы. Конечно всем хотелось другого результата. Но реалии таковы...

Голову посыпать пеплом не стоит. "Заря" показала, что у команды появился свой стиль у команды есть игровая дисциплина, футболисты стараются выполнять установку тренера на игру. Но к сожалению командное мастерство, индивидуальное мастерство футболистов у "Лестера" выше. Плюс не хватило везения в отдельных моментах.

Да и клубные проблемы ещё далеки от решения. Задолженность по зарплате уже 4 месяца. Многолетняя причина отсутствия роста "Зари" в том, что заработанные клубом деньги шли не на развитие клуба, а на выплату долгов по зарплате и выплат текущих зарплат.

Боюсь, что если у клуба не появится надёжный и главное стабильный инвестор, то клуб ожидает печальное будущее", - написал Рафаилов в Фейсбуке.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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