Рафаилов: Задолженность по зарплате в Заре уже 4 месяца

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов поделился мнением старте команды в Лиге Европы (поражение от Лестера 0:3) и нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе.

"Вчера "Заря" сыграла свой первый матч в нынешнем турнире Лиги Европы. Конечно всем хотелось другого результата. Но реалии таковы...

Голову посыпать пеплом не стоит. "Заря" показала, что у команды появился свой стиль у команды есть игровая дисциплина, футболисты стараются выполнять установку тренера на игру. Но к сожалению командное мастерство, индивидуальное мастерство футболистов у "Лестера" выше. Плюс не хватило везения в отдельных моментах.

Да и клубные проблемы ещё далеки от решения. Задолженность по зарплате уже 4 месяца. Многолетняя причина отсутствия роста "Зари" в том, что заработанные клубом деньги шли не на развитие клуба, а на выплату долгов по зарплате и выплат текущих зарплат.

Боюсь, что если у клуба не появится надёжный и главное стабильный инвестор, то клуб ожидает печальное будущее", - написал Рафаилов в Фейсбуке.