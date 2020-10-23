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Олимпик перед матчем с Десной теряет основного защитника

Премьер-лига
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Иван Зотько повредил плечо на тренировке

Олимпик перед матчем с Десной теряет основного защитника
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"Олимпик" завершил подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Десной".

К поединку против черниговской команды "олимпийцы" готовятся практически в полном боевом составе.

Единственная потеря команды Климовского – травма Ивана Зотько. На одной из тренировок защитник неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав. Ориентировочные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний защитник провел пять матчей в составе донецкого клуба, отметившись одним голом.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Иван Зотько
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Источник:
ФК Олимпик

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