Олимпик перед матчем с Десной теряет основного защитника

" Олимпик " завершил подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Десной".

К поединку против черниговской команды "олимпийцы" готовятся практически в полном боевом составе.

Единственная потеря команды Климовского – травма Ивана Зотько. На одной из тренировок защитник неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав. Ориентировочные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний защитник провел пять матчей в составе донецкого клуба, отметившись одним голом.