Каштру: Некоторые игроки, которые вернулись из карантина, уже смогут сыграть с Ворсклой

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится в субботу в Киеве.

– Луиш, какова сейчас кадровая ситуация?

– Ребята возвращаются после карантина из-за коронавируса. Они сегодня работали с нами. Будет больше игроков, чем в прошлом матче.

– Кто-то из них потенциально может сыграть с "Ворсклой"?

– Да, некоторых уже сможем выпустить на поле.

– Каким образом вы планируете формировать состав на завтрашний матч, учитывая очень плотный график "Шахтера"?

– Коронавирус заставил передумать все заново, и сейчас мы действуем по-другому. Много всего было спланировано, но, к сожалению, исполниться не может. Мы реагируем на ситуацию. В зависимости от того, какая игра предстоит, рассматриваем ее, стараемся выбрать наилучший состав и подходить к каждой с победным настроем – это то, что нас характеризует.

– Добиваясь больших побед, зачастую футболисты отдают много эмоциональных и физических сил. Как подготовить команду к следующему матчу?

– Каждый игрок – профессионал. Не бывает большего или меньшего: ты либо профессионал, либо нет. Это ассоциируется со многими ценностями, в числе которых – мотивация, решительность, амбиции и большое желание хорошо выступить в следующем матче. С ребятами это изо дня в день, и мы также стараемся подогревать в них такие качества.

– Учитывая возвращение ряда футболистов, чувствуете ли удовлетворение? Или в ситуации с коронавирусом вы готовы к любому развитию событий?

– Да, уже готов к любым ситуациям, которые коронавирус может нам преподнести. Конечно, я рад, когда вижу, что ребята возвращаются. Чем больше игроков, чтобы делать выбор, тем лучше, тем команда будет сильнее.