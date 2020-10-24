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7-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей седьмого тура
Уже сегодня начнется 7-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
7 тур
24 октября (суббота)
Ворскла - Шахтер 14:00 – Футбол 2
Олимпик - Десна 17:00 – Футбол 2
Динамо - Александрия 17:00 – 2+2
Львов - Днепр-1 19:30 – Футбол 2
25 октября (воскресенье)
Ингулец - Мариуполь 14:00 – Футбол 1
Колос - Минай 17:00 – Футбол 1
Заря - Рух 19:30 - УНИАН
Также отметим, что матчи Динамо - Александрия и Заря - Рух можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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