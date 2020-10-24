7-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 7-й тур УПЛ , который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

7 тур

24 октября (суббота)

Ворскла - Шахтер 14:00 – Футбол 2

Олимпик - Десна 17:00 – Футбол 2

Динамо - Александрия 17:00 – 2+2

Львов - Днепр-1 19:30 – Футбол 2

25 октября (воскресенье)

Ингулец - Мариуполь 14:00 – Футбол 1

Колос - Минай 17:00 – Футбол 1

Заря - Рух 19:30 - УНИАН

Также отметим, что матчи Динамо - Александрия и Заря - Рух можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.