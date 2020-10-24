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Все игроки Александрии сдали негативные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо
Шаран сможет рассчитывать на весь состав
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде с COVID-19 перед игрой с "Динамо" в УПЛ.
"Постепенно ситуация нормализовалась. Последние тесты у заразившихся коронавирусом футболистов, которые находились на самоизоляции, оказались негативными и они уже тренируются в общей группе.
Важно, что исчезла напряженность с вратарями, поскольку Юрий Панькив и Олег Билык вернулись в строй", – сказал Китаев meta-ratings.
Матч "Динамо" – "Александрия" начнется в 17.00.
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