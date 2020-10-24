Все игроки Александрии сдали негативные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде с COVID-19 перед игрой с "Динамо" в УПЛ.

"Постепенно ситуация нормализовалась. Последние тесты у заразившихся коронавирусом футболистов, которые находились на самоизоляции, оказались негативными и они уже тренируются в общей группе.

Важно, что исчезла напряженность с вратарями, поскольку Юрий Панькив и Олег Билык вернулись в строй", – сказал Китаев meta-ratings.