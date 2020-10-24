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Степаненко и Тайсон остались на лавке на игру с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидеры "горняков" лишь недавно вернулись к тренировкам

Степаненко и Тайсон остались на лавке на игру с Ворсклой
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Стали известны стартовые составы команд на центральный поединок 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой".

"Шахтер": Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Майкон, Маркос Антонио – Соломон, Тете, Марлос – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Пап-Алиун, Яворский, Пердута, Ребенок, Пуцлин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.

Матч начнется в 14.00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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zabo27
24.10.2020 в 14:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 13:44
Потянут ли парни физически? Тем более игра с Интером на носу.
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