Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко и Тайсон остались на лавке на игру с Ворсклой
Лидеры "горняков" лишь недавно вернулись к тренировкам
Стали известны стартовые составы команд на центральный поединок 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой".
"Шахтер": Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Майкон, Маркос Антонио – Соломон, Тете, Марлос – Дентиньо.
Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.
"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Пап-Алиун, Яворский, Пердута, Ребенок, Пуцлин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.
Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.
Матч начнется в 14.00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уважил легенду. Мораес подарил Пеле футболку с автографом к дню рождения
- Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча
- Победа женской сборной, проблемы Зидана, первая осечка Металла. Главные новости за 23 октября
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zabo27
24.10.2020 в 14:20
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 13:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...