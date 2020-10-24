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Белуце получил вызов в сборную Румынии
На счету динамовца 6 матчей за первую сборную
Полузащитник киевского "Динамо" Тудор Белуце получил вызов в сборную Румынии на ноябрьские поединки.
В следующем месяце румыны сыграют товарищеский матч с Беларусью (11 ноября), а также поединки Лиги наций с Норвегией (15 ноября) и Северной Ирландией (18 ноября).
Всего на счету Белуце 6 матчей за главную команду сборной Румынии. В октябре он сыграл за молодежную сборную против Мальты (4:1), получив удаление.
Напомним, Белуце присоединился к "Динамо" на правах аренды из "Брайтона".
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24.10.2020 в 14:19
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