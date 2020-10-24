Полузащитник киевского "Динамо" Тудор Белуце получил вызов в сборную Румынии на ноябрьские поединки.

В следующем месяце румыны сыграют товарищеский матч с Беларусью (11 ноября), а также поединки Лиги наций с Норвегией (15 ноября) и Северной Ирландией (18 ноября).

Всего на счету Белуце 6 матчей за главную команду сборной Румынии. В октябре он сыграл за молодежную сборную против Мальты (4:1), получив удаление.

Напомним, Белуце присоединился к "Динамо" на правах аренды из "Брайтона".