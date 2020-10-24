Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве

Полтавская "Ворскла" - главное открытие первых месяцев текущего сезона. Еще год назад они вели борьбу за выживание, а сегодня идут в лидерской тройке, ни разу не проиграв за шесть туров. Многие списывали это на фарт, говоря, что Юрию Максимову везло с картами, которые выпадали из колоды. И потому, игра против "Шахтера", действующего чемпиона страны, должна была либо доказать серьезность амбиций полтавчан, либо же их опровергнуть.

Луиш Каштру не решился менять состав после мадридской победы, полностью повторив стартовую 11-ку. И даже возвращение в общую группу Тайсона, Степаненко и Патрика не переубедило португальца. Максимов же, который не так давно вылечился от коронавируса, смог выпустить всех основных футболистов, если не считать дисквалифицированного Якубу. Его место на левом фланге занял Ребенок.

Отдельно следует выделить голкиперскую дуэль - сегодня места на последнем рубеже заняли два юных вратаря молодежной сборной. Максимов выпустил Дмитрия Ризныка, который уже давно считается основным в Полтаве, а Каштру дал еще один шанс Анатолию Трубину. Пятов вновь находился в заявке, но, возможно, вернется он в рамку уже в игре против "Интера".

По своему накалу, сегодняшняя встреча оправдала статус центральной в туре. По старому обычаю, "Шахтер" сразу забрал мяч под свой контроль и за первые минут пять показал, кто на киевском поле будет хозяином. Однако полтавчан таким было не запугать. Выдержав стартовый натиск, они стали наказывать "горняков" за огрехи в обороне. Бондарь очень неудачно принял передачу Корниенко, позволив перехватить мяч Кулачу. Владиславу большего было и не надо - одним касанием он круглого забрал, а вторым пробил мимо Трубина. Молодой голкипер начал поскальзываться еще до удара, но успел подняться, пытаясь спасти от пропущенного. Не удалось.

Пока команда Каштру приходила в себе, матч вполне мог пойти по сценарию игры в Мадриде. Два реальных момента упустил все тот же Кулач, который сперва не пробил Трубина, а после неудачно попытался его перекинуть. Сценарий явно не устраивал чемпиона Украины и с середины первого тайма они включили свои максимальные скорости. Наверное впервые в этом сезоне, если говорить об играх УПЛ, "Шахтер" по-настоящему завелся, понимая, что сегодняшнюю "Ворсклу" обыграть стоя не получится. И вполне заслуженно гол пришел - Соломон длинным забросом нашел в штрафной Тете, а бразилец отплатил Манору идеальной голевой передачей. Израильский вингер смог принять мяч в штрафной и нанести прицельный удар. Вопросы остались к обороне гостей, которые дали Соломону слишком много пространства и времени. Видно, не смотрели матч против "Реала".

Второй тайм перенял эстафету от предшественника и практически не уступал в эмоциональном компоненте. Очень быстро "Ворсклу" подвел основной защитник Альюн. Центрбек дважды проиграл борьбу Тете и дважды нарушал правила на бразильском вингере. И если в первый раз Романов решил пожалеть полтавский коллектив, то после наказал по всей строгости - второй "горчичник" и удаление. Интересно, что за несколько минут до этого такой же эпизод произошел и у других ворот. Майкон грубо сыграл против Кане, но свисток главного судьи промолчал. У хавбека также была желтая карточка.

В меньшинстве у "Ворсклы" не оставалось других вариантов, кроме как закрыться возле своей штрафной и удерживать всеми силами ничейный счет. Немного поспособствовали замены Луиша Каштру, который выходом Патрика, Степаненко и Тайсона замедлил игру. До конца матча преимущество было за хозяевами, вот только пройти массированную оборону они не сумели. Кроме выстрела Тете, с которым без проблем справился Ризнык, даже не на чем остановиться. Финального штурма мы также не увидели.

"Шахтер" уже в очередной раз теряет очки в этом сезоне, дав шанс "Динамо" увеличить отрыв. Героическая победа над "Реалом" - результат достойный, но частые ничьи в чемпионате не играют на руку чемпионам. Особенно в свете неплохой игры главного соперника, переставшего спотыкаться на ровном месте.

Ну а команду Максимова мы снова похвалим. "Ворскла" продолжает удивлять всех своей самоотдачей и дисциплиной. Они не испугались действующего чемпиона даже когда остались в меньшинстве. Не было нервов и ляпов в обороне, которые могли стоить полтавчанам набранных очков. Если в начале сезона многие говорили о везении полтавчан, то сейчас эти разговоры поутихли. Ворскляне не так просты и точно будут бороться за высокие места.

Киев. Стадион им. Банникова

Шахтер - Ворскла 1:1

Голы: Манор Соломон 33 - Владислав Кулач 7

Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 72), Дентиньо (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Николай Матвиенко 72), Манор Соломон (Тайсон 63), Майкон де Андраде (Алан Патрик 59), Валерий Бондарь, Додо

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 87), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 77), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Артем Челядин 72), Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Майкон де Андраде 39 - Пап-Альюн Ндиайе 17, Павел Ребенок 36, Игорь Пердута 49, Пап-Альюн Ндиайе 53, Давид Пуцлин 74

Удаление: Пап-Альюн Ндиайе 53