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Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Максимова практически весь второй тайм провела в меньшинстве

Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" - главное открытие первых месяцев текущего сезона. Еще год назад они вели борьбу за выживание, а сегодня идут в лидерской тройке, ни разу не проиграв за шесть туров. Многие списывали это на фарт, говоря, что Юрию Максимову везло с картами, которые выпадали из колоды. И потому, игра против "Шахтера", действующего чемпиона страны, должна была либо доказать серьезность амбиций полтавчан, либо же их опровергнуть.

Луиш Каштру не решился менять состав после мадридской победы, полностью повторив стартовую 11-ку. И даже возвращение в общую группу Тайсона, Степаненко и Патрика не переубедило португальца. Максимов же, который не так давно вылечился от коронавируса, смог выпустить всех основных футболистов, если не считать дисквалифицированного Якубу. Его место на левом фланге занял Ребенок.

Отдельно следует выделить голкиперскую дуэль - сегодня места на последнем рубеже заняли два юных вратаря молодежной сборной. Максимов выпустил Дмитрия Ризныка, который уже давно считается основным в Полтаве, а Каштру дал еще один шанс Анатолию Трубину. Пятов вновь находился в заявке, но, возможно, вернется он в рамку уже в игре против "Интера".

По своему накалу, сегодняшняя встреча оправдала статус центральной в туре. По старому обычаю, "Шахтер" сразу забрал мяч под свой контроль и за первые минут пять показал, кто на киевском поле будет хозяином. Однако полтавчан таким было не запугать. Выдержав стартовый натиск, они стали наказывать "горняков" за огрехи в обороне. Бондарь очень неудачно принял передачу Корниенко, позволив перехватить мяч Кулачу. Владиславу большего было и не надо - одним касанием он круглого забрал, а вторым пробил мимо Трубина. Молодой голкипер начал поскальзываться еще до удара, но успел подняться, пытаясь спасти от пропущенного. Не удалось.

Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве - изображение 1

Пока команда Каштру приходила в себе, матч вполне мог пойти по сценарию игры в Мадриде. Два реальных момента упустил все тот же Кулач, который сперва не пробил Трубина, а после неудачно попытался его перекинуть. Сценарий явно не устраивал чемпиона Украины и с середины первого тайма они включили свои максимальные скорости. Наверное впервые в этом сезоне, если говорить об играх УПЛ, "Шахтер" по-настоящему завелся, понимая, что сегодняшнюю "Ворсклу" обыграть стоя не получится. И вполне заслуженно гол пришел - Соломон длинным забросом нашел в штрафной Тете, а бразилец отплатил Манору идеальной голевой передачей. Израильский вингер смог принять мяч в штрафной и нанести прицельный удар. Вопросы остались к обороне гостей, которые дали Соломону слишком много пространства и времени. Видно, не смотрели матч против "Реала".

Второй тайм перенял эстафету от предшественника и практически не уступал в эмоциональном компоненте. Очень быстро "Ворсклу" подвел основной защитник Альюн. Центрбек дважды проиграл борьбу Тете и дважды нарушал правила на бразильском вингере. И если в первый раз Романов решил пожалеть полтавский коллектив, то после наказал по всей строгости - второй "горчичник" и удаление. Интересно, что за несколько минут до этого такой же эпизод произошел и у других ворот. Майкон грубо сыграл против Кане, но свисток главного судьи промолчал. У хавбека также была желтая карточка.

Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве - изображение 2

В меньшинстве у "Ворсклы" не оставалось других вариантов, кроме как закрыться возле своей штрафной и удерживать всеми силами ничейный счет. Немного поспособствовали замены Луиша Каштру, который выходом Патрика, Степаненко и Тайсона замедлил игру. До конца матча преимущество было за хозяевами, вот только пройти массированную оборону они не сумели. Кроме выстрела Тете, с которым без проблем справился Ризнык, даже не на чем остановиться. Финального штурма мы также не увидели.

"Шахтер" уже в очередной раз теряет очки в этом сезоне, дав шанс "Динамо" увеличить отрыв. Героическая победа над "Реалом" - результат достойный, но частые ничьи в чемпионате не играют на руку чемпионам. Особенно в свете неплохой игры главного соперника, переставшего спотыкаться на ровном месте.

Ну а команду Максимова мы снова похвалим. "Ворскла" продолжает удивлять всех своей самоотдачей и дисциплиной. Они не испугались действующего чемпиона даже когда остались в меньшинстве. Не было нервов и ляпов в обороне, которые могли стоить полтавчанам набранных очков. Если в начале сезона многие говорили о везении полтавчан, то сейчас эти разговоры поутихли. Ворскляне не так просты и точно будут бороться за высокие места.

Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве - изображение 3

Киев. Стадион им. Банникова
Шахтер - Ворскла 1:1
Голы: Манор Соломон 33 - Владислав Кулач 7
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 72), Дентиньо (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Николай Матвиенко 72), Манор Соломон (Тайсон 63), Майкон де Андраде (Алан Патрик 59), Валерий Бондарь, Додо
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 87), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 77), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Артем Челядин 72), Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Майкон де Андраде 39 - Пап-Альюн Ндиайе 17, Павел Ребенок 36, Игорь Пердута 49, Пап-Альюн Ндиайе 53, Давид Пуцлин 74
Удаление: Пап-Альюн Ндиайе 53

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Владислав Кулач Манор Соломон
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Комментарии (71)
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waleo (Киев)
24.10.2020 в 17:09
доказательство того, что победа над Реалом очень мутная.Я склоняюсь все больше к тотализатору в начальной стадии ЛЧ.
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Геродот (Винница)
24.10.2020 в 16:51
Хоть и болельщик Шахтера, но скажу - Ворскла молодцы. Играли весь второй тайм в меньшинстве и сумели не проиграть благодаря сумасшедшей самоотдаче. А что Шахтер? Обыграв Реал, решил видимо, что Ворсклу одной левой обыграет. А на деле продемонстрировал очередную бездарную игру во внутреннем чемпионате, продолжая коллекционировать такие же бездарные ничьи. Уже пятую за семь туров. И это играя весь второй тайм в большинстве. Вина конечно лежит на тренере Каштру. Похоже, он не вполне контролирует команду. Не пойму, зачем выпускать на поле игроков явно не готовых играть. Никто из них и близко не усилил игру. Постоянно обрезался и давал неточные пасы Патрик, явно не хочет играть, решив уйти, Тайсон, ничего не показали ни Степаненко, ни Матвиенко. А молодой Судаков только и делал, что постоянно падал на ровном месте. Особый разговор о Марлосе. Он и в игре с Реалом облажался, гол себе привез и сегодня ничего не показал. Постоянно терял мяч, не имея скорости, долго возился с мячом, тормозил атаки, к концу игры еле ползал, а Каштру его держит до конца. Ну и во всей "красе" предстала защита Шахтера, особенно центральные защитники, в первую очередь Бондарь. Ему особых бамбулей следовало бы выписать за вальяжность и безответственность. Из-за него Шахтер к 20-й минуте мог уже гореть со счетом 0:3. А ведь могли сегодня в случае победы на первое место выйти, а так, в случае победы Колоса, опустятся на четвертое. Не стыдно перед своими болельщиками за такую игру, а Шахтер?. А ведь через тур игра с Динамо. Пролетите, можно прощаться с чемпионством. Думаю, многое решится во вторник в игре с Интером. Проиграет Шахтер, вполне вероятно, что Каштру могут указать на дверь. И поделом. Ахметов подобное состояние дел в команде вряд ли будет долго терпеть.
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0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:55
следующий тренер СРНА ?
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0
0
IhorSt (Львів)
24.10.2020 в 16:44
Так все-таки - чим відрізняється повторне порушення правил Майконом від ситуації з червоною? Ну, якщо не брати до уваги близьких стосунків Шахтрря з УАФ?? Ау, знавці!!!
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Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 16:47
Да, кстати, ты прав. Тем не менее, явных убийств и судейского беспредела уже нет, как было еще лет 5-6 назад. Точнее это случается, но гораздо реже и менее явно. А это говорит об определенном прогрессе, пусть и не о революционной динамике.
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Леонід Скачков (Рівне)
24.10.2020 в 16:44
Мені однозначно цей чемпіонат подобається!Ніхто не може сказати,що буде на фініші.І це дуже великий плюс для НАШОГО футболу! Динамо-Олександрія?Хто ризикне вгадати рахунок? Ото ж!!!
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Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 16:38
И да, на судей в Украине принято обрщать внимание только тогда когда они судят плохо или предвзято. Та вот, сегодня судья отсудил нормально. Тот кто хотел сильно увидеть предвзятость наверное ее увидел, но в целом-это профессиональное, хорошее судейство. Я думал что будет в этом провал когда стало ясно что ВАР не будет, но нет. В вопросах правосудия в целом и судейства в футболе в частности все зависит от людей, от болельщиков, от населения. Когда каждый раз люди будут возмущаться и оказывать в той или иной форме давление на тех, кто принимает решения-ровно тогда маятник будет качаться в пользу нейтральности. Не надо никого бояться, все зависит только от тех, кто живет в стране и имеет интерес в улучшении качества-от футбола, до судов.
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+2
-1
Nikon7171717 (Днепродзержинск )
24.10.2020 в 16:54
В Україні не існує суддівського корпусу від слова взагалі Що стосується Романова то це перелякана людина судити матчі не може взагалі.
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0
0
Исследователь
24.10.2020 в 16:37
Ну очень хочется Тайсону на родину.
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
24.10.2020 в 16:33
Скоро выздоровит Коноплянко и он будет постоянно в составе.Гнать Каштру из Шахтера
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+2
-3
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scorpius (Ck)
24.10.2020 в 16:32
Шота они после Реала перебухали..
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+2
-1
ulych (Запоріжжя)
24.10.2020 в 16:26
... у нерівній битві - це битві з Романовим? Ох і Кулач! Хіба можна так пробачати?
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+4
-2
Nikon7171717 (Днепродзержинск )
24.10.2020 в 16:24
Мені подобається статистика матчу- по всім показникам ШД кращий, а от по положенням по за грою ні. Так хто атакував?Ворскла?
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:20
Смотрю Ф2 с икспэрдами разбор матча. Одни отмазки... Очередной бред будет на Великом (или Большом?) футболе с Денисовым.
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+5
-2
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Инспектор ( )
24.10.2020 в 16:19
Хроническая болезнь непреходящая
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+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.10.2020 в 16:10
Это кротам не какой-то колхозный Реал гонять по полю :)
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+15
-3
Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 16:07
Понравилось как Ворскла спокойно играла в меньшинстве. Без привозов, выпученых глаз и мандража. Новая реальность, когда в УПЛ никто никого не боится, команды начинают играть в игру с мячем, а не заниматься борьбой, единоборствами, без мысли-как завещали бездарные физруки. Чемпионат на правильном пути. Побольше ребят с хорошей школой как Корниенко, Шапаренко, Саша Назаренко-и сборная тоже начнет эволюционировать, а не только "бороться".
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+13
0
Леонід Скачков (Рівне)
24.10.2020 в 16:14
Супер пост! А то звикли боготворити всілякі там Ювентуси з Барсами і Реалами! Ми нічим не гірші! Потрібно прививати гравцям психологію переможців! Якби Луческу сам себе не перехитрив,а грав би більш сміливо,то макарлонніки були б там само де і Реал!
Ответить
+5
0
ferzz (Gluhiv)
24.10.2020 в 16:21
Замечательный комментарий.
Ответить
+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2020 в 16:06
Вывод, Ворскла сильнее Реала) отличный результат для Динамо, так держать, по больше ничьих и поражений кротам в упл!!!
Ответить
+8
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:08
При чём здесь Динамо ??? Ворскла берет себе в копилку то что нужно в каждом матче. Ворскла 40 минут играла в 10-ом. Почти тайм!!! Под Динамо они не "лягут"!!!
Ответить
+3
-6
Исследователь
24.10.2020 в 16:13
А Мариуполь сыграл вничью с Ворсклой на выезде, наверное мог бы вдуть Реалу.
+7
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2020 в 16:14
При том что сегодня Динамо может еще на два очка увеличить отрыв от кротов, спасибо за это Ворскле.
+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:05
Шахтеру повезло !!! Трубину медаль !!!
Ответить
+7
-2
ulych (Запоріжжя)
24.10.2020 в 16:28
А у Кулача медальки забрати...
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:03
ВОРСКЛА НЕ РЕАЛ. ВОРСКЛЕ ВСЁ РАВНО ГДЕ КОГО ДРАТЬ !!!
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+6
-3
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 16:09
Ну если это называется драть, то...
Ответить
+1
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:12
игра в гостях
+3
0
Исследователь
24.10.2020 в 16:03
Теперь понятно что если бы не вирус то Украина не досчиталась бы в таблице коэффициентов трёх очков.
Ответить
+6
0
Мирон (Львів)
24.10.2020 в 16:01
Якщо Ворскла на виїзді зіграла внічию з командою, яка перемогла Реал на виїзді, це означає, що Ворскла теж може перемогти Реал на виїзді
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+10
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
24.10.2020 в 16:05
Все далеко не так просто.
Ответить
+3
-1
Леонід Скачков (Рівне)
24.10.2020 в 16:09
А чому б і ні!!! Не святі горшкі ліплять!
Ответить
+3
-1
ferzz (Gluhiv)
24.10.2020 в 16:23
Подобные сравнения вызывают улыбку, но команда Максимова на верном пути.
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+3
0
Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 16:01
Нормально. Хотели конкурентный чемпионат-получайте. Очки будут терять все, Динамо, Шахтер, Заря-все, и много. И это хорошо.
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+9
0
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Serega1111 (Киев)
24.10.2020 в 16:04
Да, пока после угасания Днепра и Металла - самый интересный чемпионат. Так бы и до конца сезона
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+5
0
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 16:07
Ну думаю, что так и будет (коронавирус так быстро не закончится).
0
0
football_soccer (Украина)
24.10.2020 в 16:00
Ну по Шахте тут все как прежде: Бондарь это привоз на привозе, у него бывает, что его клинит и он не привозит, но это по праздникам, в обычный день это бокопор. Трубин вроде бы и сделал 2 сэйва но это чисто пижонство Кулача, который захотел исполнить непонятно что. Корниенко в самом первом матче не понравился, но сейчас уже можно сказать, что он на две головы сильнее чем (30 миллионный или сколько там?) Матвиенко )) . Дентиньо считаю намного полезнее на поле чем Мораес. Ну и Каштру снова феерические замены сделал, которые потушили игру тогда, когда надо было дожимать. Только по Майкону замена просилась, все остальные играли лучше чем те, кто вышел. Особенно невнятный Судаков, дважды сфолил, время съел у своей же команды, один раз мяч просто отдал Ворскле, после чего угловой был на последних минутах. Ну а по Ворскле что, все, что можно запороть было, все запорол Кулач со своим пижонством. p.s особенно эта ничья приятна в частности того, что выдал персонаж по фамилии Денисов после победы над Реалом. Очень мерзкая личность, которую в очередной раз приземлили в контексте его футбольных познаний )))
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+12
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.10.2020 в 16:18
Твои познания не лучше)))
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+2
-8
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 16:39
А ты я смотрю светило футбола:))))))) Так что на футболках эХСпертам не выступаешь? Ты с леоненко были бы два сапога пара... Там таких как ты любят во всех смыслах...
+1
0
ulych (Запоріжжя)
24.10.2020 в 16:29
пижонство Кулача - 100%
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
24.10.2020 в 16:00
Де та тупа пташка? Кого суддя тягнув за вуха? Кому не дав другу жовту на 47 хвилині і не призначив небезпечний штрафний?Ворскла - браво!
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+9
-3
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usovvictor (Kharkov)
24.10.2020 в 16:00
...Ворксла молодец - выдержала, но как же фортуна смеялась (просто ржала ) над упущенными моментами обеих сторон... Я в обнимку с ней тоже, но только "смахивал скупую мужскую слезу )", что наш футбол такой "дырявый" с такой спешкой.... Столько запороть, на 3 матча хватит...
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+7
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:46
выпей пивка - восстанови водный баланс
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
24.10.2020 в 16:00
Заміни Шахтаря не підсилили гру.Не потрібно було їх робити.Ворскла в черговий раз відстрибнула від поразки.Везе ж цій команді! Але справедливості раді слід відзначити,що виглядала не гірше Реала,особливо в захисті.
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+2
-4
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 16:00
Ну, по части лучшей команды Европы, я бы не спешил. Сейчас Реал хуже дворовой команды. Это на пост ниже...
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+3
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.10.2020 в 16:16
Твоё мнение никого не ...бёт, Реал-лучшая команда мира по достижениям
+1
-3
KDK2020 (Киев)
24.10.2020 в 16:28
срунц, а Донецк- лучший город для роз, по достижениям.
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 16:33
Срунцу, а хаифа самый безопасный город в мире, "по достижениям". Твое мнение тоже никого не интересует...
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2020 в 15:59
Так що ж це робиться?. Шахтьор Бразилія не могло виграти у якоїсь Ворскли з УПЛ, розбивши кращу команду Європи - Реал. Я прогнозував 5-7 м"ячів у ворота Ворскли.
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+3
-5
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Serega1111 (Киев)
24.10.2020 в 16:01
А что тут странного?. На то и молодежь - что не может выступать стабильно, и после тяжелой победы не смогли настроиться на более слабого соперника. Плюс у Ворсклы грамотный тренер
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+3
-2
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 15:58
Первое подтверждение того что это не Шахтёр у Реала выиграл, а Реал просрал игру... Вангую, Интер натянет Шахтёр похлеще полуфинала ЛЕ, а Барселона вынесет Реал в одну калитку.
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+7
-3
Леонід Скачков (Рівне)
24.10.2020 в 16:06
Я не думаю,що Ворскла набагато слабша за Інтер.Чомусь ми звикли поклоняться і присідать перед дутими європейськими "грандами".У нас не менше талантів,як у них.
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+2
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.10.2020 в 16:15
Ну да, хохлы все чемпионаты заполонили))))))))))
+1
-6
KDK2020 (Киев)
24.10.2020 в 16:31
срунц, за хохлов - оторву язык и выброшу собакам, м разь ты йо аная.
+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 16:35
Срунц, сиди в своей клоаке для террористов и не выё....
+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 16:35
Леонид, у них организация игры на порядок выше...
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.10.2020 в 15:57
Таки Реал-полное ..вно, Ворскла-сильны?))) Судейка так себе.
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
24.10.2020 в 15:53
КАШТРУ упертый БАРАН.Ставить Трубина -это как минимум один 100% в ворота Шахтера
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+4
-10
Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 15:56
Т.е. Трубин виноват в ничьей? Мощно задвинул.
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+4
-3
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 15:56
Ну в данном матче не надо было Бондаря ставить, при чем здесь Трубин?
Ответить
+3
-4
Trztrqtr (Украина)
24.10.2020 в 15:58
Мужики, вы все такие умные, зная результат. Кого надо было ставить, а кого нет. Как будто в запасе остался Рамос, а вместо него вышел Бондарь.
+2
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.10.2020 в 16:35
Трубин даже там подскальнулся ,а Бондарь до последнего не хотел пас давать Трубину так как тот перепуганный .Вот и до тянул.На Пятова он бы не боялся отдать
0
-1
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Serega1111 (Киев)
24.10.2020 в 15:57
Крысюк, в этом матче гол себе привез не Трубин
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+3
-2
skif1927 (Динамо)
24.10.2020 в 15:53
Судейка смогла вытащить для шлюх теров ничью...
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+11
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.10.2020 в 15:58
Ты дебил, сын шлюхи?
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+2
-7
SSFC (Белозерье)
24.10.2020 в 15:53
Что можно сказать. Ворскла в меньшенстве переиграла Реал.
Ответить
+9
-3
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 15:52
Игра понравилась, судейство не очень. Удаление - без вопросов. Ворскла ничью заслужила, Шахтер на победу не наиграл.. Ждем игру лидера чемпионата.
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+8
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:52
на данный момент лидер "Ворскла". Ждем следующую игру лидера.
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0
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аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 16:57
Ну через 2 часа узнаем точно.
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Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 17:15
На данный момент уже Динамо, с 2 минуты матча)))
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Unselfish (Белая Церковь )
24.10.2020 в 17:14
Уже выигрывают)))
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