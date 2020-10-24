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Луческу впервые поставил Гармаша в стартовый состав

Премьер-лига
(6 голосов)

Денис выйдет на поле с первых минут в матче с "Александрией"

Луческу впервые поставил Гармаша в стартовый состав
Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет "Александрию". Начало встречи - 17:00.

"Бело-синие" обьявили свой стартовый состав на этот поединок. Примечательно, что полузащитник Денис Гармаш впервые выйдет при Луческу на поле с первых минут.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш, Цыганков, Буяльский, де Пена – Родригеш

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ
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(6 голосов)
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Комментарии (5)
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Исследователь
24.10.2020 в 16:35
Луческу даёт шанс всем, и при нем у многих игра появилась, дерзай Денис...
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:32
если судья Катя - Денис на выход...
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usovvictor (Kharkov)
24.10.2020 в 16:26
...да, конечно, на месте Александрии я бы сразу сдался ) Посмотрим как он сцементирует команду...
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0
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Ди (Киев)
24.10.2020 в 16:21
Рад за Дениса! Вот бы ещё забил!
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:33
и не психовал
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0
0


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