Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу впервые поставил Гармаша в стартовый состав
Денис выйдет на поле с первых минут в матче с "Александрией"
В рамках 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет "Александрию". Начало встречи - 17:00.
"Бело-синие" обьявили свой стартовый состав на этот поединок. Примечательно, что полузащитник Денис Гармаш впервые выйдет при Луческу на поле с первых минут.
"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш, Цыганков, Буяльский, де Пена – Родригеш
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кризисное Эль-Класико. Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль
- Караваев пожаловался на Ярмоленко
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Исследователь
24.10.2020 в 16:35
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:32
Ответить
0
0
usovvictor (Kharkov)
24.10.2020 в 16:26
Ответить
0
0
Ди (Киев)
24.10.2020 в 16:21
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...