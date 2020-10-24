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Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Киев получает шанс выйти на единоличное первое место

Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Favbet-лига. 7-й тур
24 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Александрия"

Ничья "Шахтёра" и "Ворсклы" в стартовом матче 7 тура украинской Премьер-лиги дарит шанс "динамовцам" единолично возглавить таблицу чемпионата. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно побеждать на своём поле "Александрию". Гости этого поединка сейчас переживают не лучшие времена, но всё равно остаются опасным соперником. Удастся ли "горожанам" преподнести сенсацию? И как будет действовать "Динамо" между двумя играми Лиги чемпионов?

Смотрите прямую видео трансляцию поединка прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub абсолютно бесплатно.

Также следите за игрой в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол по этой ссылке.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Ветеран Ветеринарии (Бейрут-Львов-Аль-Ахо)
24.10.2020 в 16:37
Удачі киянам! Хай реабілітують самооцінку після візиту макаронніків
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+2
0
avatar
waleo (Киев)
24.10.2020 в 17:05
надо отрыв делать
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+1
0
Димитър из Софии (София)
24.10.2020 в 17:09
Уже сделали :)
0
0


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