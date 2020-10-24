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Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киев получает шанс выйти на единоличное первое место
Favbet-лига. 7-й тур
24 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Александрия"
Ничья "Шахтёра" и "Ворсклы" в стартовом матче 7 тура украинской Премьер-лиги дарит шанс "динамовцам" единолично возглавить таблицу чемпионата. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно побеждать на своём поле "Александрию". Гости этого поединка сейчас переживают не лучшие времена, но всё равно остаются опасным соперником. Удастся ли "горожанам" преподнести сенсацию? И как будет действовать "Динамо" между двумя играми Лиги чемпионов?
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