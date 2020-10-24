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Шахтер - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шахтер - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" встречался с полтавской "Ворсклой". Первыми счет в матче открыли гости - голом отметился Владислав Кулач уже на 7-й минуте поединка. На 33-й минуте "горняки" сумели сравнять счет, благодаря результативному удару Манора Соломона. Команды по ходу матча имели еще несколько хороших шансов, чтобы выйти вперед, но счет до конца игры так и не изменился.

Киев. Стадион им. Банникова
Шахтер - Ворскла 1:1
Голы: Манор Соломон 33 - Владислав Кулач 7
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 72), Дентиньо (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Николай Матвиенко 72), Манор Соломон (Тайсон 63), Майкон де Андраде (Алан Патрик 59), Валерий Бондарь, Додо
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 87), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 77), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Артем Челядин 72), Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Майкон де Андраде 39 - Пап-Альюн Ндиайе 17, Павел Ребенок 36, Игорь Пердута 49, Пап-Альюн Ндиайе 53, Давид Пуцлин 74
Удаление: Пап-Альюн Ндиайе 53

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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