Олимпик - Десна 0:2. Черниговская реабилитация при участии 20-летнего Шевцова

"Десна" сумела реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" неделю назад, по делу обыграв непростой "Олимпик". Донецкий клуб пытался дать бой, но сегодня у них отсутствовала привычная агрессия в созидании. Шахаб был не похож на самого себя, не сумев ничего предложить в атаке. Игорю Климовскому пора менять настройки - второе поражение подряд может больно ударить по коллективу.

Детальный отчет ожидайте в ближайшее время

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Олимпик - Десна 0:2

Голы: Илья Шевцов 24, Андрей Тотовицкий 37

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 61), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 77), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 61), Орест Лебеденко, Сергей Политыло (Ибрагим Каргбо 77)

Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Виталий Ермаков 82), Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 69), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 82), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Илья Шевцов (Андрей Домбровский 69)

Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 26, Захедитабар Шахаб 61 - Максим Имереков 30, Андрей Гитченко 48