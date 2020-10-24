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Олимпик - Десна 0:2. Черниговская реабилитация при участии 20-летнего Шевцова

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебютный гол и дебютный ассист молодого форварда

Олимпик - Десна 0:2. Черниговская реабилитация при участии 20-летнего Шевцова
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" сумела реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" неделю назад, по делу обыграв непростой "Олимпик". Донецкий клуб пытался дать бой, но сегодня у них отсутствовала привычная агрессия в созидании. Шахаб был не похож на самого себя, не сумев ничего предложить в атаке. Игорю Климовскому пора менять настройки - второе поражение подряд может больно ударить по коллективу.

Детальный отчет ожидайте в ближайшее время

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Олимпик - Десна 0:2
Голы: Илья Шевцов 24, Андрей Тотовицкий 37
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 61), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 77), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 61), Орест Лебеденко, Сергей Политыло (Ибрагим Каргбо 77)
Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Виталий Ермаков 82), Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 69), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 82), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Илья Шевцов (Андрей Домбровский 69)
Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 26, Захедитабар Шахаб 61 - Максим Имереков 30, Андрей Гитченко 48

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В статье: Олимпик (Донецк) Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Илья Шевцов
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
24.10.2020 в 18:59
Молодцы северяне . Долго включились опять... минут 15 , а потом игра пошла. Поздравляю наших молодых игроков с хорошей игрой. Сегодня понравились Мудрик и Шевцов. Тото на уровне. Гича как всегда красава. Паст выручил пару-тройку раз. Раскодировались))) Шевцову успехов !!! Всех поздравляю в первую очередь с не плохой игрой !!! Ну и победой ))!!!!
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