Хорошая разминка между матчами ЛЧ. Динамо - Александрия 1:0

Киевляне быстро разыграли стандарт на левом полуфланге около штрафной "Александрии", Миколенко получил мяч и набросил на голову Попову - тот замкнул. Гости даже не успели расположиться около своих ворот на стандарт, настолько неожиданным оказалось для них такое развитие событий.

"Динамо" фактически на первой минуте закрыло игру, забив. В дебюте встречи киевляне сохраняли давление на ворота соперников, тревожа Панькива. В одном из эпизодов Гармаш выскочил один на один, но не пробил в "домик" голкиперу, затем Буяльский при входе в штрафную по центру пробивал (прямо во вратаря), а затем замыкал фланговую подачу - (мимо).

"Александрия" за всем будто наблюдала со стороны: сопротивления не было практически никакого. Одним из двух лучших моментов в активе гостей был даже не момент: Попов при выносе попал в Грицука, и мяч едва не залетел в киевские ворота.

"Динамовцы" со временем поняли, что добиться результата в такой игре можно малыми силами. Киевляне скинули обороты, снизили интенсивность и стали меньше создавать остроты. Хозяева полностью контролировали ход поединка, но использовали для этого ровно столько ресурсов, сколько было необходимо для поддержания жизнедеятельности организма. Впрочем, здесь вопрос ещё и в "Александрии", которая не смогла втиснутому в тиски еврокубкового графика сопернику создать какую-то конкуренцию.

Во втором тайме наставники бросали в бой игроков основы: Луческу давал своим ключевым футболистам игровую практику, а Шаран менял тех, у кого игра не складывалась. Однако александрийцам это не очень помогло: "Динамо" вообще не подпускало гостей к своим воротам.

Что касается моментов, то после перерыва киевляне также не часто радовали остротой. Два классных шанса было у Супряги: разрезные передачи от партнёров, одну из которых нейтрализовал Панькив, а вторую - сам форвард пробил мимо дальнего угла.

Без ложки дёгтя для "бело-синих" не обошлось: Шапаренко за жёсткий подкат в кость сопернику получил прямую красную.

"Александрия" сейчас не в том состоянии, чтобы гордиться этой победой. Команду Шарана вообще знатно штормит в дебюте сезона, к тому же наложилась эпидемия COVID-19. Но это не отменяет факта, что три очка хозяева сегодня взяли заслуженно.

После этой победы "Динамо" выходит в единоличные лидеры УПЛ: ничья "Шахтёра" и "Ворсклы" всё-таки сыграла на руку киевлянам. Впереди поединок с "Ференцварошем", а затем - выезд к "Днепру-1". У "Александрии" всё менее однозначно: текущее восьмое место и поражений больше, чем побед. Следующим соперником команды Шарана станет "Десна".

Киев. НСК "Олимпийский"

Динамо - ФК Александрия 1:0

Гол: Денис Попов 1

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 69), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Николай Шапаренко 46), Жерсон Родригес (Владислав Супряга 46), Виталий Буяльский (Владимир Шепелев 83), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 69)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Максим Третьяков (Денис Безбородько 72), Артём Ситало, Павел Пашаев, Василий Грицук (Дмитрий Гречишкин 54), Никита Дудка (Кирилл Ковалец 80), Валерий Бондаренко, Богдан Мишенко (Андрей Глоба 80), Максим Задерака (Тимур Стецков 46)

Предупреждения: Карлос Де Пена 21, Жерсон Родригес 33, Томаш Кендзёра 42, Денис Попов 51, Сергей Сидорчук 82- Василий Грицук 48, Тимур Стецков 57, Александр Мельник 77, Валерий Бондаренко 90+3

Удалён: Николай Шапаренко 87 (грубая игра)