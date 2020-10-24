Динамо - ФК Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало "Александрию". Подопечные Мирчи Луческу минимально обыграли команду Владимира Шарана. Единственный гол в матче забил Денис Попов - защитник хозяев отметился забитым мячем на 1-й минуте встречи. После семи туров "Динамо" имеет в своем активе 17 очков и лидирует в УПЛ. В свою очередь у "Александрии" девять очков и команда расположилась на 8-й позиции в турнирной таблице.

Киев. НСК "Олимпийский"

Динамо - ФК Александрия 1:0

Гол: Денис Попов 1

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 69), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Николай Шапаренко 46), Жерсон Родригес (Владислав Супряга 46), Виталий Буяльский (Владимир Шепелев 83), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 69)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Максим Третьяков (Денис Безбородько 72), Артём Ситало, Павел Пашаев, Василий Грицук (Дмитрий Гречишкин 54), Никита Дудка (Кирилл Ковалец 80), Валерий Бондаренко, Богдан Мишенко (Андрей Глоба 80), Максим Задерака (Тимур Стецков 46)

Предупреждения: Карлос Де Пена 21, Жерсон Родригес 33, Томаш Кендзёра 42, Денис Попов 51, Сергей Сидорчук 82- Василий Грицук 48, Тимур Стецков 57, Александр Мельник 77, Валерий Бондаренко 90+3

Удалён: Николай Шапаренко 87 (грубая игра)