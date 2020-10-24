Мирча Луческу: Александрия особых моментов в атаке, кроме последних минут, и не имела

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных над "Александрией" в матче 7-го УПЛ.

- Почему такая большая разница между первыми 15 минутами игры и остальным отрезком матча?

- Начали мы очень хорошо, могли забить и второй, и третий мячи. Слишком легко все давалось, и наши игроки эти моменты упускали. Наверное, думали, что так будет и дальше… Потом расслабились, почувствовали, что легко дается игра, а соперник поймал кураж, почувствовал уверенность. Правда, "Александрия" особых моментов в атаке, кроме последних минут, и не имела. Плюс, во втором тайме чувствовалась накопившаяся усталость у ребят – за последнее время они провели много игр и за клуб, и за сборную. У нас было мало времени на восстановление. Но победа есть победа, и она дает нам положительные эмоции для подготовки к матчу в Будапеште против "Ференцвароша".

- Прокомментируйте замены, которые вы сделали по ходу матча.

- Эти замены были запланированы, я распределил игровое время для футболистов. Кто-то сыграл больше, кто-то – меньше, кто-то сыграл лучше, кто-то хуже… Эти моменты я обычно обсуждаю с игроками в раздевалке.

- Когда ожидать появления на поле новичков – Клейтона, Костевича, Бэлуцэ?

- У нас 25 полевых игроков. И они должны быть готовы в любой момент заменить тех, кто играет. Клейтон приехал, не играв длительное время, и ему нужно было подтянуть игровую форму. Могу сказать, что он прибавляет с каждой тренировкой. Но на данный момент его уровень пока не позволяет ему играть в тех матчах, которые у нас есть. То же самое касается и Бэлуцэ – он не играл за свой клуб, только тренировался, и ему необходимо время на адаптацию.

К сожалению, в период матчей сборных в нашем распоряжении остается так мало футболистов, что мы не можем провести спарринги, чтобы посмотреть в них этих футболистов. А на данном этапе, играя в таком ритме, я не могу брать на себя ответственность и менять многих игроков, ставя в состав новичков. Нужно время на их адаптацию.

Повторюсь, у нас много футболистов в обойме — 25 полевых игроков. Все они важные для меня. Вчера большая группа должна была играть за дубль. Но мы решили ими не рисковать, чтобы они не заразились коронавирусом накануне матча в Лиге чемпионов. Все игроки важны для меня.

- Считаете ли вы справедливым удаление Шапаренко?

- Не знаю, что сказать. Судья был рядом, а потом пошел смотреть VAR. Зачем это делать, если он был рядом и всё видел? Мне сложно ответить на этот вопрос.