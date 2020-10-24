ФК Львов - СК Днепр-1 1:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины ФК "Львов" принимал СК "Днепр-1". Днепряне одержали победу со счетом 3:1. Голами в составе гостей отметились Когут, Довбик и Назаренко. А за львовян единственный мяч забил Кравчук. Игор Йовичевич одерживает свою вторую победу на посту главного тренера Днепра-1. В свою очередь серия "Львова" без побед насчитывает уже 20 матчей.

Львов. "Арена Львов"

ФК Львов - СК Днепр-1 1:3

Голы: Юрий Кравчук 23 - Игорь Когут 13, Артем Довбик 25, Александр Назаренко 82

ФК Львов: Орест Костик, Шина, Михкель Айнсалу (Фране Чирьяк 64), Игорь Кошман (Донатас Казлаускас 74), Назарий Ныч, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Юрий Кравчук, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 73), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 77), Игорь Когут (Арсений Батагов 72), Сергей Булеца (Андрей Цуриков 72), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Александр Пихалёнок (Сергей Кравченко 86), Даниил Игнатенко

Предупреждения: Игорь Кошман 58, Фране Чирьяк 84 - Александр Назаренко 55, Игорь Когут 63, Сергей Логинов 79