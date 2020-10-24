  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Львов - СК Днепр-1 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Львов - СК Днепр-1 1:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне одерживают выездную победу

ФК Львов - СК Днепр-1 1:3. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины ФК "Львов" принимал СК "Днепр-1". Днепряне одержали победу со счетом 3:1. Голами в составе гостей отметились Когут, Довбик и Назаренко. А за львовян единственный мяч забил Кравчук. Игор Йовичевич одерживает свою вторую победу на посту главного тренера Днепра-1. В свою очередь серия "Львова" без побед насчитывает уже 20 матчей.

Львов. "Арена Львов"
ФК Львов - СК Днепр-1 1:3
Голы: Юрий Кравчук 23 - Игорь Когут 13, Артем Довбик 25, Александр Назаренко 82
ФК Львов: Орест Костик, Шина, Михкель Айнсалу (Фране Чирьяк 64), Игорь Кошман (Донатас Казлаускас 74), Назарий Ныч, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Юрий Кравчук, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 73), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 77), Игорь Когут (Арсений Батагов 72), Сергей Булеца (Андрей Цуриков 72), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Александр Пихалёнок (Сергей Кравченко 86), Даниил Игнатенко
Предупреждения: Игорь Кошман 58, Фране Чирьяк 84 - Александр Назаренко 55, Игорь Когут 63, Сергей Логинов 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов УПЛ СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuandrew (Львов)
24.10.2020 в 22:28
Дніпро молодець...Голи - шедеври!
Ответить
+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
24.10.2020 в 22:16
Третий гол забил Чичиков. Разуваем глаза, смотрим повтор, и исправляем в протоколе. Забил номер 77!
Ответить
0
-1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
24.10.2020 в 22:16
Бровку, гав-гав... як ФекаЛ?... Гімно гімном?...
Ответить
0
0
avatar
M&M (Lviv)
24.10.2020 в 22:10
Бомжі в червоній формі...фуууу
Ответить
+1
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
24.10.2020 в 22:05
ФекаЛ не зраджує традиціям! Своїх три вони пропустили...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...