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Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ФК Львов
Последней каплей стало сегодняшнее поражение от "Днепра-1"
В рамках 7-го тура чемпионата Украины
Главный тренер львовян Георгий Цецадзе после матча подал в отставку.
"Сыграли очень плохо, ничего не получалось. Я подаю в отставку, с сегодняшнего дня я больше не буду работать во "Львове". Хочу сказать большое спасибо всем, я ухожу", - заявил Цецадзе.
Напомним, 46-летний грузинский специалист возглавил ФК "Львов" в июне 2020-го года.
"Львов" в текущем сезоне УПЛ идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко и разницу мячей -17.
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