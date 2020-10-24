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Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ФК Львов

Премьер-лига
(2 голосов)

Последней каплей стало сегодняшнее поражение от "Днепра-1"

Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ФК Львов
Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Львов" дома проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3.

Главный тренер львовян Георгий Цецадзе после матча подал в отставку.

"Сыграли очень плохо, ничего не получалось. Я подаю в отставку, с сегодняшнего дня я больше не буду работать во "Львове". Хочу сказать большое спасибо всем, я ухожу", - заявил Цецадзе.

Напомним, 46-летний грузинский специалист возглавил ФК "Львов" в июне 2020-го года.

"Львов" в текущем сезоне УПЛ идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко и разницу мячей -17.

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В статье: ФК Львов УПЛ СК Днепр-1 Георгий Цецадзе
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Источник:
ФК "Львов"

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