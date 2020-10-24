Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ФК Львов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Львов" дома проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3.

Главный тренер львовян Георгий Цецадзе после матча подал в отставку.

"Сыграли очень плохо, ничего не получалось. Я подаю в отставку, с сегодняшнего дня я больше не буду работать во "Львове". Хочу сказать большое спасибо всем, я ухожу", - заявил Цецадзе.