Кендзера: Я не работал с Ребровым. Но партнеры о нем отзываются очень положительно

Правый защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче 7-го тура УПЛ.

- Несмотря на то, что мы быстро вышли вперед, напряжение сохранилось до последних минут, потому что мы не использовали свои моменты. Еще в первом тайме было очень много ситуаций, в которых мы должны были забивать второй мяч, но не получилось.

- "Александрия" атаковала не слишком часто. Тебе сегодня довелось больше действовать на атаку, чем оборону?

- В принципе, я действовал так же, как и обычно на позиции правого защитника: я должен подключаться вперед, поддерживать атаки команды. Думаю, что сегодня я неплохо справился с этими функциями.

- Не сбивали мысли о предстоящем матче Лиги чемпионов? Удалось полностью сконцентрироваться на игре с "Александрией"?

- С настроем проблем не было, после игры с "Ювентусом" мы готовились, в первую очередь, к матчу с "Александрией". А уже сейчас у нас есть время разобрать игру "Ференцвароша". Будем смотреть, как они играют, все подробно анализировать. чтобы как следует подготовиться к предстоящему матчу.

- Смотрел ли их матч первого тура с "Барселоной"? Что думаешь о сопернике?

- Да. Добротная команда, которая старается играть в свой футбол. У "Ференцвароша" хорошие игроки и молодой, но при этом уже опытный тренер. Правда, я под руководством Реброва не работал, я пришел в "Динамо" как раз сразу после того как он покинул клуб. Но партнеры по команде о нем отзываются очень положительно.

- Учитывая поражение в первом туре, в Будапешт отправитесь за победой?

- Безусловно, это будет для нас очень важная игра. Мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка из Будапешта.