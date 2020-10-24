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Кендзера: Я не работал с Ребровым. Но партнеры о нем отзываются очень положительно
Поляк подвел итоги победы над "Александрией"
Правый защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился мыслями после
- Несмотря на то, что мы быстро вышли вперед, напряжение сохранилось до последних минут, потому что мы не использовали свои моменты. Еще в первом тайме было очень много ситуаций, в которых мы должны были забивать второй мяч, но не получилось.
- "Александрия" атаковала не слишком часто. Тебе сегодня довелось больше действовать на атаку, чем оборону?
- В принципе, я действовал так же, как и обычно на позиции правого защитника: я должен подключаться вперед, поддерживать атаки команды. Думаю, что сегодня я неплохо справился с этими функциями.
- Не сбивали мысли о предстоящем матче Лиги чемпионов? Удалось полностью сконцентрироваться на игре с "Александрией"?
- С настроем проблем не было, после игры с "Ювентусом" мы готовились, в первую очередь, к матчу с "Александрией". А уже сейчас у нас есть время разобрать игру "Ференцвароша". Будем смотреть, как они играют, все подробно анализировать. чтобы как следует подготовиться к предстоящему матчу.
- Смотрел ли их матч первого тура с "Барселоной"? Что думаешь о сопернике?
- Да. Добротная команда, которая старается играть в свой футбол. У "Ференцвароша" хорошие игроки и молодой, но при этом уже опытный тренер. Правда, я под руководством Реброва не работал, я пришел в "Динамо" как раз сразу после того как он покинул клуб. Но партнеры по команде о нем отзываются очень положительно.
- Учитывая поражение в первом туре, в Будапешт отправитесь за победой?
- Безусловно, это будет для нас очень важная игра. Мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка из Будапешта.
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