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Миколенко: Уже и не знаю, на какой позиции мне удобнее играть
Защитник высказался после победы над "Александрией"
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко высказался после победы над "Александрией" (1:0).
"Наверное, после забитого мяча в нашей игре особо ничего не изменилось, в большей мере этот гол повлиял на игру Александрии. Гости стали больше раскрываться, благодаря чему у нас были хорошие моменты у их ворот, которые мы, правда, не реализовали.
Не хватало завершения атак, последнего паса. Соперники играли в пять защитников, поэтому нам было сложно вскрывать их оборону. Мы не использовали те моменты, которые все же удалось создать, поэтому до самого конца матча присутствовала нервозность.
Моя позиция? Если честно, я уже не знаю, какая позиция для меня более привычна. Я даже посчитал – из последних 12-ти матчей я всего в трех играл на позиции левого защитника. Когда играешь на фланге, больше участвуешь в атаке, конечно, это интереснее. А на позиции центрального защитника работа более ответственная, так как если ты допускаешь ошибку, то сложнее ее исправить", – цитирует Миколенко официальный сайт "Динамо".
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