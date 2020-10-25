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Львов подтвердил отставку Цецадзе

Премьер-лига
(2 голосов)

Грузинский специалист работал в клубе с июня

Львов подтвердил отставку Цецадзе
Новина українською

"Львов" официально подтвердил о прекращении сотрудничества с главным тренером Георгием Цецадзе.

О желании уйти в отставку грузинский специалист объявил в субботу после игры с "Днепром-1" (1:3), полностью разочаровавшись в действиях своих подопечных.

Наставник возглавил колектив в июне 2020-го. Под его руководством "Львов" провел 12 матчей, добыв в них три ничьи.

"Львов" идет на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего одно очко после 6 игр.

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В статье: ФК Львов
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
25.10.2020 в 12:38
А. Мне жаль. Цыцадзе. Он. Проповедует открытый футбол , но. Не. хватает. Фарта. И. физики. , поэтому. Нервы не выдержала. То же было и С Михайленко.
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Байкал (Lviv)
25.10.2020 в 12:34
Невже важко зрозуміти,що проблеми не в тренерах,а в підборі гравців та в діях керівництва клубу. Не можуть посередні гравці давати результат на рівні навіть сьогоднішньої Прем’єр-ліги. Рівень сьогоднішнього ФК Львова -це максимум 2 ліга пару років назад,або сьогоднішня 1ліга
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СашаXM (Хмельницкий)
25.10.2020 в 12:05
сколько было высокопарных слов мол непонятно кто тренировал, во что играли, а стало еще хуже )
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kuko (Lviv)
25.10.2020 в 11:39
..грузин не зРОЗУМІВ, куди потрапив..
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