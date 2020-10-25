Премьер-лига
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Львов подтвердил отставку Цецадзе
Грузинский специалист работал в клубе с июня
"Львов" официально подтвердил о прекращении сотрудничества с главным тренером Георгием Цецадзе.
О желании уйти в отставку грузинский специалист объявил в субботу после игры с "Днепром-1" (1:3), полностью разочаровавшись в действиях своих подопечных.
Наставник возглавил колектив в июне 2020-го. Под его руководством "Львов" провел 12 матчей, добыв в них три ничьи.
"Львов" идет на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего одно очко после 6 игр.
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
25.10.2020 в 12:38
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Байкал (Lviv)
25.10.2020 в 12:34
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СашаXM (Хмельницкий)
25.10.2020 в 12:05
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kuko (Lviv)
25.10.2020 в 11:39
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