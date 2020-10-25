Львов подтвердил отставку Цецадзе

"Львов" официально подтвердил о прекращении сотрудничества с главным тренером Георгием Цецадзе.

О желании уйти в отставку грузинский специалист объявил в субботу после игры с "Днепром-1" (1:3), полностью разочаровавшись в действиях своих подопечных.

Наставник возглавил колектив в июне 2020-го. Под его руководством "Львов" провел 12 матчей, добыв в них три ничьи.

"Львов" идет на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего одно очко после 6 игр.