Герой футбольного дня. Денис Гармаш

То, что Денису Гармашу находится место в обновленном "Динамо", можно было бы списать на очередное чудо сюрреалистического 2020-го года. Однако в действительности реальность куда более прозаична: у команды сменился тренер, у клуба нет ресурсов для привлечения новых высококачественных кадров, поэтому наставник, заточенный под получение результата, пытается оценить весь имеющийся у него ресурс.

Впервые после своей турецкой командировки Денис Гармаш появился на поле в матче с "Ювентусом". В поединке с "Александрией" Луческу пошел еще дальше, доверив Денису место в стартовом составе. Если оценивать со стороны, то ничего особенного Гармаш на поле не показал. Даже наоборот: показалось, что он попросту не соответствует тем скоростям, которые превалируют в игре "Динамо". С "Ювентусом" это не сильно бросалось в глаза (времени не было оценить), с "Александрией" – еще как.

Перспективы футболиста Мирча Луческу в публичном пространстве оценил лаконично и сдержанно: "Это опытный игрок. Мы на него рассчитываем. Пока он не готов на таком уровне, чтобы играть постоянно. Но все впереди". Эти слова можно воспринимать как стандартный шаблон для прессы, но мы знаем Мирчу Луческу – он редко говорит о будущем тех игроков, которые ему не нужны.

Скрупулезный подход Луческу к кадровой политике можно оценить хотя бы по стартовому отрезку текущего сезона: не играет Дуєлунн, которому в "Динамо" выписывали много авансов, не играет Русин, которого кто только не пытался встроить в командный механизм киевлян, не играет Леднев, который в прошлом году зажигал в УПЛ в футболке луганской "Зари". А Денис Гармаш выходит на поле даже в матче Лиги чемпионов.

И это после того, как его уже списали со счетов. После известия об аренде в "Ризеспор" Денису уже успели помахать рукой. Говорили, что это последний аккорд "сбитого летчика", что это логическое развитие карьеры потерянного из-за капризов собственного характера таланта, что это уход символа поколения киевлян, с которым работали "сердца". На самом деле все оказалось гораздо проще: Денис Гармаш просто не уживался с Хацкевичем / Михайличенко. И он был не один такой.

Вы заметили, что в настоящее время приходится говорить больше не об игре Гармаша, а о поворотах его карьеры? Это не случайность: 46 минут, проведенных на поле в команде Мирчи Луческу – слишком мало даже для поверхностного анализа. В то же время этого достаточно, чтобы не игнорировать факт возвращения Дениса в игру.

Дальше – знаки вопроса. Артем Кравец тоже выходил на поле при Луческу, Шабанов, Бойко, Леднев тоже остаются в обойме, но не факт, что отыграют хоть какую-то роль в процессе становления этой команды. Это же касается и Гармаша. Просто констатируем факт: вчерашним матчем он открыл для себя двенадцатый сезон в основной команде "Динамо". Подобного опыта нет ни у кого среди действующих игроков столичного коллектива.