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Чеснаков – о взлёте Ворсклы: Мы берём духом и командной игрой

Премьер-лига
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Чеснаков – о взлёте Ворсклы: Мы берём духом и командной игрой
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Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

"Наш секрет в командной игре, на поле у нас один коллектив. Могу сказать, что не только на поле, но и на лавочке, и в раздевалке. Этим мы и берем – командной игрой и командным духом", – сказал Чеснаков в эфире "Футбол News".

"Ворскла" идёт на втором месте в УПЛ после 7 туров с 15 очками в активе.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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