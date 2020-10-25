Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

"Наш секрет в командной игре, на поле у нас один коллектив. Могу сказать, что не только на поле, но и на лавочке, и в раздевалке. Этим мы и берем – командной игрой и командным духом", – сказал Чеснаков в эфире "Футбол News".