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Ингулец - Мариуполь 1:1. Кропивницкая крепость так и не взята

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Лавриненко все еще не побеждает, но и не проигрывает дома

Ингулец - Мариуполь 1:1. Кропивницкая крепость так и не взята
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Ингулец - ФК Мариуполь 1:1
Голы: Денис Балан 6 - Артём Бондаренко 8
Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Александр Козак (Илья Коваленко 76), Младен Бартулович (Богдан Литвяк 80), Денис Янаков (Владимир Белоцерковец 80), Оскар Мкомола (Михаил Плохотнюк 71), Денис Балан, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Андрей Семенко, Николай Квасный
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Вячеслав Танковский (Эльдар Кулиев 87), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 63), Артём Бондаренко, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 66)
Предупреждения: Александр Козак 12, Младен Бартулович 39, Владислав Лупашко 60 - Алексей Быков 35, Олег Очеретько 81

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В статье: ФК Мариуполь Денис Балан Ингулец (Петрово) Артем Бондаренко
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2020 в 16:28
Арендуполю не дано. Точка:)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
25.10.2020 в 16:11
Надеюсь в следующей игре Ингулец выиграет! :)
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Исследователь
25.10.2020 в 16:05
Что и требовалось доказать.
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