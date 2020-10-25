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Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Луганчане между матчами группы ЛЕ примут экзамен у новичка УПЛ
Чемпионат Украины. Favbet лига. Седьмой тур
25 октября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Заря" 19:30 "Рух"
Луганчане продолжают плестись в нижней части таблицы УПЛ, выиграв лишь один матч в шести турах нынешнего чемпионата. Три из четырёх последних встреч в чемпионате страны подопечные Виктора Скрипника завершили вничью. Что интересно, единственную победу в этом чемпионате "чёрно-белые" одержали над другим клубом из Западной Украины - "Львовом". "Рух" в свою очередь ещё вообще не побеждал в Премьер-лиге. Не пора ли парням Ивана Федыка прервать замкнутый круг?
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