  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане между матчами группы ЛЕ примут экзамен у новичка УПЛ

Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины. Favbet лига. Седьмой тур
25 октября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Заря" 19:30 "Рух"

Луганчане продолжают плестись в нижней части таблицы УПЛ, выиграв лишь один матч в шести турах нынешнего чемпионата. Три из четырёх последних встреч в чемпионате страны подопечные Виктора Скрипника завершили вничью. Что интересно, единственную победу в этом чемпионате "чёрно-белые" одержали над другим клубом из Западной Украины - "Львовом". "Рух" в свою очередь ещё вообще не побеждал в Премьер-лиге. Не пора ли парням Ивана Федыка прервать замкнутый круг?

Смотрите матч "Заря" - "Рух" бесплатно на UA-Футбол прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub. За текстовым онлайном поединка следите здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...