Ингулец - ФК Мариуполь 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимал "Мариуполь". Команды успели обменяться голами в первые десять минут - сначала на 6-й минуте счет открыл Денис Балан, а спустя две минуте сравнял Артём Бондаренко. После семи туров команда Остапа Маркевича имеет в своем активе 11 очок и занимат 6-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь подопечные Сергея Лавриненко набрали 5 очков и расположились на 11-м месте в УПЛ.

Ингулец - ФК Мариуполь 1:1

Голы: Денис Балан 6 - Артём Бондаренко 8

Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Александр Козак (Илья Коваленко 76), Младен Бартулович (Богдан Литвяк 80), Денис Янаков (Владимир Белоцерковец 80), Оскар Мкомола (Михаил Плохотнюк 71), Денис Балан, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Андрей Семенко, Николай Квасный

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Вячеслав Танковский (Эльдар Кулиев 87), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 63), Артём Бондаренко, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 66)

Предупреждения: Александр Козак 12, Младен Бартулович 39, Владислав Лупашко 60 - Алексей Быков 35, Олег Очеретько 81