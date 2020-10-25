Шахтер может отдать Сиприано в аренду в Палмейрас

Издание Globo Esporte сообщает, что полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано близок к продолжению карьеры в чемпионате Бразилии.

Руководство "горняков" ведет переговоры с "Палмейрасом". Речь идет об арендом соглашении до конца 2021-го года. Стороны рассматривают вариант с возможностью включения права выкупа.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего хавбека в 1,5 млн евро. Контракт Сиприано с "Шахтером" действует до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Маркиньос Сиприано принял участие лишь в одном матче первой команды донецкого клуба.