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Шахтер может отдать Сиприано в аренду в Палмейрас
Стороны уже ведут переговоры
Издание Globo Esporte сообщает, что полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано близок к продолжению карьеры в чемпионате Бразилии.
Руководство "горняков" ведет переговоры с "Палмейрасом". Речь идет об арендом соглашении до конца 2021-го года. Стороны рассматривают вариант с возможностью включения права выкупа.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего хавбека в 1,5 млн евро. Контракт Сиприано с "Шахтером" действует до конца сезона 2022/23.
В текущем сезоне Маркиньос Сиприано принял участие лишь в одном матче первой команды донецкого клуба.
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