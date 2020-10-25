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Шахтер может отдать Сиприано в аренду в Палмейрас

Премьер-лига
(2 голосов)

Стороны уже ведут переговоры

Шахтер может отдать Сиприано в аренду в Палмейрас
Новина українською

Издание Globo Esporte сообщает, что полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано близок к продолжению карьеры в чемпионате Бразилии.

Руководство "горняков" ведет переговоры с "Палмейрасом". Речь идет об арендом соглашении до конца 2021-го года. Стороны рассматривают вариант с возможностью включения права выкупа.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего хавбека в 1,5 млн евро. Контракт Сиприано с "Шахтером" действует до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Маркиньос Сиприано принял участие лишь в одном матче первой команды донецкого клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Маркиньос Сиприано
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(2 голосов)
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
25.10.2020 в 19:01
Правильное решение.
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