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Тренер Ингульца Лавриненко: Любое очко - для нас результат

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" подвел итоги ничьи с "Мариуполем"

Тренер Ингульца Лавриненко: Любое очко - для нас результат
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с "Мариуполем" в рамках 7-го тура чемпионата Украины.

"Игра была тяжелой для обеих команд. Мы изучали соперника. Знали, что их сильное качество - быстрый переход из обороны в атаку. Очень скоростная, молодая команда, поэтому постарались нейтрализовать их сильные стороны. Во многих эпизодах это удалось.

Благодарю ребят за проявленный характер, бойцовские качества были на высоком уровне. Никто не уступил в борьбе, никто не убрал ногу, голову. В каждом эпизоде была настоящая мужская борьба на поле. Думаю, отсюда закономерный результат - ничья.

Любое очко - для нас результат. Мы проводили второй матч, когда с большими трудностями собрали состав. Не было 10 игроков основного состава", - рассказал Лавриненко.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК "Ингулец"

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