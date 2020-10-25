Премьер-лига
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Как Шахтер творил историю и работа с Луческу. Включай сегодня Профутбол Digital
В воскресенье, 25-го октября в 21:25 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:
- Трубин о том, как он и "Шахтер" творили историю в Мадриде
- Жерсон Родригес о Луческу
- Юрий Максимов: "Что будет, если скрестить Кане и Альюна?"
- Мощный старт "Ворсклы"
- Зубков и Харатин сыграли против "Барселоны" и делятся с Вами эмоциями
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