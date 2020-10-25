Как Шахтер творил историю и работа с Луческу. Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 25-го октября в 21:25 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

Трубин о том, как он и "Шахтер" творили историю в Мадриде

Жерсон Родригес о Луческу

Юрий Максимов: "Что будет, если скрестить Кане и Альюна?"

Мощный старт "Ворсклы"

Зубков и Харатин сыграли против "Барселоны" и делятся с Вами эмоциями