Колос - ФК Минай 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Минай". Команды сыграли в результативную ничью - 2:2. Хозяева по ходу матча дважды выходили вперед, но гости буквально через 1-2 минуты отыгрывались. После семи туров команда Руслана Костышина имеет в своем активе 12 очков и идет на 5-м месте в таблице. В свою очередь у новичка УПЛ "Миная" 5 очков и подопечные Василия Кобина занимают 12-ю позицию.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - ФК Минай 2:2

Голы: Вадим Милько 19, Мамаду Ламин Данфа 63 - Анатолий Нуриев 17 (пен.), Антон Шиндер 62

Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко (Олег Ильин 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 59), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 59), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Мамаду Ламин Данфа 46), Никита Кравченко, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя 79)

ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Даниил Кныш (Денис Кожанов 76), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 81), Василий Пыняшко (Александр Маткобожик 81), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Мислав Матич (Максим Лопырёнок 65), Александр Снижко (Олег Голодюк 65), Кирилл Меличенко

Предупреждения: Владимир Лысенко 31, Вадим Милько 40, Евгений Селезнев 78, Олег Ильин 78, Никита Кравченко 82 - Мислав Матич 28, Даниил Кныш 74, Антон Шиндер 77, Анатолий Нуриев 86