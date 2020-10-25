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Маркевич после ничьи с Ингульцом: Считаю, что уровень УПЛ высокий
Наставник азовцев подвел итоги матча 7-го тура
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями после
- По горячим следам сложно сделать структурированный анализ игры. Поэтому скажу очевидные вещи. По ходу игры нам пришлось перестроить свою игру, отойти от нашего стиля и перейти на длинные передачи. Но это нормально. В такой футбол тоже нужно уметь играть. Нужно вести единоборства, играть корпусом, играть головой. Это нормально.
Не могу сказать, что поле было в плохом состоянии. Просто оно по своему стилю было таким, что не позволяло контролировать мяч и играть в быстрый пас. Наоборот я хочу поблагодарить работников стадиона. Здесь очень хороший стадион и хорошие условия. Единственное, что поле, с учетом погодных условий, не позволило нам сыграть в свою игру.
Мы довольны игрой и самоотдачей футболистов. Наши молодые игроки не уступали в борьбе такой опытной и организованной команде как "Ингулец". Эта команда играет уже 4-5 лет одним составом. Это хорошая опытная команда и я очень рад, что "Ингулец" играет сейчас в Премьер-лиге. Уверен, у вас все будет хорошо.
- "Мариуполь" - это Ваша третья команда в Украине. И, наверное, именно мариупольцы демонстрируют самый эффективный футбол. С чем это связано? С подбором исполнителей?
- Мы старались создавать боеспособные коллективы во всех городах, где работали. В "Агробизнесе" у нас была очень качественная и хорошая команда. И сейчас там хорошо работают тренера. Я считаю, что она демонстрируют самый качественный футбол в Первой лиге. В Одессе у нас не было достаточного количества времени. Это жизнь. Я не хотел бы возвращаться в прошлое. Я рад, что мы сейчас работаем в Мариуполе и вместе создаем историю.
- Как Вы можете оценить уровень Украинской Премьер-лиги?
- Я считаю, уровень Премьер-лиги очень высоким. Когда я вернулся из Испании, я увидел, что уровень команд, футболистов повысился. В Украине есть молодые таланты.
- На последних минутах обе команды играли в атаку, стараясь вырвать победу…
- Такой футбол интересен болельщикам, когда команды и футболисты не отбывают номер и стараются добиться большего.
- Практически в первой атаке после пропущенного гола Ваша команда сравняла счет. Вас порадовала такая реакция подопечных?
- Конечно. Это говорит, что у нас есть характер, и мы быстро отходит.
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