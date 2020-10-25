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Костышин: Колос не наиграл на победу. Возможно, это самая худшая наша игра
Наставник "Колоса" подвел итоги ничьи с "Минаем"
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью с "Минаем" в рамках 7-го тура УПЛ.
"Результат закономерный. "Колос" не наиграл на победу, нужно быть откровенным. Возможно, это самая худшая игра по содержанию игра нашей команды, если сравнивать и со следующим сезоном тоже.
Да, мы проигрывали, были ничьи, в Хорватии вылетали в болоте из еврокубков, но всегда была какая-то структура. Было видно, как команда двигается, был рисунок. Сегодня не было рисунка, какой-то сумбур.
Может, это и заслуга соперника, который навязал нам борьбу, и мы не смогли перейти к контролю мяча, играть в свой футбол. Но нужно с себя спрашивать. Сначала с себя спрошу, а потом – с футболистов. Много наших игроков были ментально не готовы к матчу.
Будем делать выводы. Все, еврокубки закончились, есть чемпионат, уже не надо думать, что ты на голову сильнее, если играл в еврокубках. Перед матчем – это потеря трех очков. Но по игре – нет, хорошо, что хоть очко заработали. Сегодня это был не тот "Колос", - рассказал Костышин.
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