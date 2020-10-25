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Кобин: Ничья - справедливый результат матча с Колосом

Премьер-лига
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Наставник" Миная" подвел итоги ничьи с "Колосом"

Кобин: Ничья - справедливый результат матча с Колосом
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Колосом" в матче 7-го тура УПЛ.

"Жаль, что не было болельщиков "Колоса". Сама игра была хорошей с большим количеством борьбы, моментов. Могла победить как одна команда, так и другая. Считаю, ничья - справедливый результат матча. Обе команды боролись за победу, но ничья закономерная.

На скамейках обоих клубов были эмоции. Думаю, это передалось и арбитру матча. Если бы кто-то проиграл, думаю, было бы несправедливо по отношению к другой команде. Арбитры ошибались в обе стороны, но никак на результат это не повлияло.

Впечатления от УПЛ хорошие. Я вернулся в чемпионат как тренер. Нам тяжеловато, нужно признаться. Потому что если брать "Колос", то он имел немного больше времени на селекцию. У нас же была до последнего тура борьба в Первой лиге. Думаю, "Минай" попортит нервишки еще не одной команде", - рассказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин УПЛ Колос (Ковалевка) ФК Минай
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