Заря - Рух 4:0. Когда большое желание только вредит делу

ЗАРЯ ПОРАДОВАла? нет. какая то тяжелая - в первом тайме контроль мяча был-но это не новость с СКРИПНИКОМ да и то что почти ничего не создала тоже неновость- второй тайм неизвесно что бы было еслиб не грубияны с руха- фаворов скоро сядет на лавку- что не подача тов некуда- намного интересней смотрится РУФАТИ- а этот иранец может посадить на лавку и гладкого и перовича- ПОСМОТРИМ