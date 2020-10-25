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Заря - Рух 4:0. Когда большое желание только вредит делу

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганцы громят и вторую львовскую команду

Заря - Рух 4:0. Когда большое желание только вредит делу
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпіонат України. Favbet ліга. Сьомий тур
25 жовтня. Запоріжжя. «Славутич Арена»
«Зоря» - «Рух» 4:0
Голи: Гладкий 52, Кочергін 76, Іванісеня 88, Саядманеш 90+2

«Зоря»: Васіл – Фаворов (Руфаті 73), Вернидуб, Цвек, Хомченовський (Циганікс 81) – Іванісеня, Назарина, Кочергін (Чайковський 84), Луньов (Перовіч 74) – Кабаєв, Гладкий (Саядманеш 81)
Тренер: Іван Федик

«Рух»: Бандура (Герета 90) – Гагун, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Мартинюк – Мисик, Русин (Климчук 46), Федорчук (Литвиненко 82), Б.Бойчук (Притула 86) – Кухаревич (Кондраков 82)
Тренер: Віктор Скрипник

Арбітр: Юрій Іванов
Попередження: Мартинюк 45, Мисик 54 - Хомченовський 7, Іванісеня 84
Вилучення: Гагун 45+3 (ВАР), Мартинюк 49

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Комментарии (4)
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Глюк Львів (Лемберг)
25.10.2020 в 21:30
Гасло "буде бій" змінює емоційне забарвлення з комічного на трагічне. Перефразовуючи одного гумориста скажу : "Хлопці! Що з вами? Ви видом спорту не помилилися?"
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Hugo64 (PARIS)
25.10.2020 в 21:30
ЗАРЯ ПОРАДОВАла? нет. какая то тяжелая - в первом тайме контроль мяча был-но это не новость с СКРИПНИКОМ да и то что почти ничего не создала тоже неновость- второй тайм неизвесно что бы было еслиб не грубияны с руха- фаворов скоро сядет на лавку- что не подача тов некуда- намного интересней смотрится РУФАТИ- а этот иранец может посадить на лавку и гладкого и перовича- ПОСМОТРИМ
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ascent (Луксор)
25.10.2020 в 21:27
Иранец - топ! Нужно выкупать
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аалекс ( Крым)
25.10.2020 в 21:29
Против мертвого Руха - пока не показатель.
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