Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Рух 4:0. Когда большое желание только вредит делу
Луганцы громят и вторую львовскую команду
Чемпіонат України. Favbet ліга. Сьомий тур
25 жовтня. Запоріжжя. «Славутич Арена»
«Зоря» - «Рух» 4:0
Голи: Гладкий 52, Кочергін 76, Іванісеня 88, Саядманеш 90+2
«Зоря»: Васіл – Фаворов (Руфаті 73), Вернидуб, Цвек, Хомченовський (Циганікс 81) – Іванісеня, Назарина, Кочергін (Чайковський 84), Луньов (Перовіч 74) – Кабаєв, Гладкий (Саядманеш 81)
Тренер: Іван Федик
«Рух»: Бандура (Герета 90) – Гагун, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Мартинюк – Мисик, Русин (Климчук 46), Федорчук (Литвиненко 82), Б.Бойчук (Притула 86) – Кухаревич (Кондраков 82)
Тренер: Віктор Скрипник
Арбітр: Юрій Іванов
Попередження: Мартинюк 45, Мисик 54 - Хомченовський 7, Іванісеня 84
Вилучення: Гагун 45+3 (ВАР), Мартинюк 49
Популярное сейчас
- Серия А. Камбек Наполи в дерби братьев, Кротоне не проигрывает лишь Ювентусу
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль
- Ференцварош обыграл Уйпешт перед матчем с Динамо в ЛЧ
- Герой футбольного дня. Денис Гармаш
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО