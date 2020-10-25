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Заря - Рух 4:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Скрипника очередной раз разгромили львовскую команду

Заря - Рух 4:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимала львовский "Рух". Подопечные Виктора Скрипника одержали уверенную победу и забили четыре мяча в ворота новичка УПЛ. Все голы хозяев пришлись на второй тайм, забитыми мячами отметились Гладкий, Кочергин, Иванисеня и Саядманеш. После семи туров у "Зари" 9 очков и команда занимает 8-е место. В свою очередь "Рух" имеет в своем активе только 2 очка и расположился на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Седьмой тур
25 октября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Заря" - "Рух" 4:0
Голы: Гладкий 52, Кочергин 76, Иванисеня 88, Саядманеш 90+2

"Заря": Васил – Фаворов (Руфаті 73), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Циганикс 81) – Иванисеня, Назарина, Кочергин (Чайковский 84), Лунев (Перович 74) – Кабаев, Гладкий (Саядманеш 81)
Тренер: Виктор Скрипник

"Рух": Бандура (Герета 90) – Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха – Мартынюк – Мысык, Русин (Климчук 46), Федорчук (Литвиненко 82), Б.Бойчук (Притула 86) – Кухаревич (Кондраков 82)
Тренер: Иван Федык

Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждения: Мартынюк 45, Мысык 54 - Хомченовский 7, Иванисеня 84
Удаления: Гагун 45+3 (ВАР), Мартынюк 49

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
25.10.2020 в 22:15
Костоломи "винниківські козлята" на чолі з фізруком Федиком. Ганьба!!!
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