  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 16-летний вратарь Руха вышел на замену на 90-й и через две минуты пропустил гол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

16-летний вратарь Руха вышел на замену на 90-й и через две минуты пропустил гол

Премьер-лига
(1 голосов)

Вероятно, наставник "Руха" Федик хотел дать дебютировать юному вратарю

16-летний вратарь Руха вышел на замену на 90-й и через две минуты пропустил гол
Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила львовский "Рух" со счетом 4:0.

Главный тренер "Руха" Иван Федик на 90-й минуте провел рокировку вратарей, вместо Александра Бандуры вышел 16-летний Юрий Герета.

А спустя две минуты юный голкипер гостей пропустил гол от иранского форварда Саядманеша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Бандура УПЛ Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...