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16-летний вратарь Руха вышел на замену на 90-й и через две минуты пропустил гол
Вероятно, наставник "Руха" Федик хотел дать дебютировать юному вратарю
В матче 7-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила львовский "Рух" со счетом 4:0.
Главный тренер "Руха" Иван Федик на 90-й минуте провел рокировку вратарей, вместо Александра Бандуры вышел 16-летний Юрий Герета.
А спустя две минуты юный голкипер гостей пропустил гол от иранского форварда Саядманеша.
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