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Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса. Жуниор отреагировал в комментариях
Причина отсутствия форварда на командных фото неизвестна
Официальный инстаграм донецкого "Шахтера" опубликовал командное фото на сезон.
Примечательно, что форвард Жуниор Мораес отсутствовал на фотосессии.
Нападающий украинской сборной пришел в коментарии под этим постом и написал: "Спасибо за приглашение".
⚒???? За кулисами съемки командного фото «Шахтера» сезона-2020/21. ⠀ ⚒???? Backstage of shooting the 2020/21 Shakhtar team photo. ⠀ ⚒???? За лаштунками зйомки командного фото «Шахтаря» сезону-2020/21. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #team #команда #football #футбол
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