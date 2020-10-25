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Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса. Жуниор отреагировал в комментариях

Премьер-лига
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Причина отсутствия форварда на командных фото неизвестна

Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса. Жуниор отреагировал в комментариях
Новина українською

Официальный инстаграм донецкого "Шахтера" опубликовал командное фото на сезон.

Примечательно, что форвард Жуниор Мораес отсутствовал на фотосессии.

Нападающий украинской сборной пришел в коментарии под этим постом и написал: "Спасибо за приглашение".

Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса. Жуниор отреагировал в комментариях - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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