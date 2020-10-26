Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке

Коуч ПФК " Львов " Георгий Цецадзе после матча с "Днепр-1" говорил об игре на пресс-конференции и ничего не сказал о своем решении уйти в отставку.

Озвучил его команде, когда зашел в раздевалку, сообщает ТК Футбол.