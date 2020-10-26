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Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке

Премьер-лига
(1 голосов)

Во Львове ему не удалось

Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
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Коуч ПФК "Львов" Георгий Цецадзе после матча с "Днепр-1" говорил об игре на пресс-конференции и ничего не сказал о своем решении уйти в отставку.

Озвучил его команде, когда зашел в раздевалку, сообщает ТК Футбол.

Попрощался с нами, пожелал удачи, сказал чтобы не останавливались и двигались только вперед, - добавил Орест Костик, вратарь ПФК "Львов".

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В статье: СК Днепр-1 Днепр-1 Георгий Цецадзе Орест Костик ПФК Львов
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Источник:
Великий футбол

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