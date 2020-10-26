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Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
Во Львове ему не удалось
Коуч ПФК "
Озвучил его команде, когда зашел в раздевалку, сообщает ТК Футбол.
Попрощался с нами, пожелал удачи, сказал чтобы не останавливались и двигались только вперед, - добавил Орест Костик, вратарь ПФК "Львов".
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Источник:Великий футбол
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