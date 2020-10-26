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Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище
Которое дали на телевидении
Накануне в одной из программ экс-футболист, телеэксперт Виктор Леоненко назвал главного тренера "
ТК Футбол спросили тренера, как ему такое прозвище.
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Что-то там слышал. Господин Леоненко? Ну, хорошо! Очень симпатично.
Но в романе Дюма мне больше импонирует Д'Артаньян.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (3)
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garry1530962 (Новомосковск)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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