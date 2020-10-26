  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище

Премьер-лига
(2 голосов)

Которое дали на телевидении

Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище
Новина українською

Накануне в одной из программ экс-футболист, телеэксперт Виктор Леоненко назвал главного тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича "днепровским Арамисом".

ТК Футбол спросили тренера, как ему такое прозвище.

Читайте такжеФК Львов - СК Днепр-1 1:3. Обзор матча и видео голов

Что-то там слышал. Господин Леоненко? Ну, хорошо! Очень симпатично.

Но в романе Дюма мне больше импонирует Д'Артаньян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Игор Йовичевич Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
garry1530962 (Новомосковск)
26.10.2020 в 11:06
Арамис Кузин. Нападающий. Пришел летом 2019 года, ушел в декабре.
Ответить
0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
26.10.2020 в 08:43
Арамис уже был в Днепре.
Ответить
+3
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
26.10.2020 в 10:54
Не знав. Підкажіть будь ласка хто саме?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...