Перелом ключицы у ключевого защитника - Климовский объяснил поражение от Десны

Наставник " Олимпика " Игорь Климовский ответил на вопросы журналистов после поражения его команды в поединке с "Десной" (0:2).

- Игорь Петрович, как считаете, результат по игре?

- Мы слишком много позволили сопернику создать в атаке. В таком поединке надо выгрызать мяч, отбирать его на каждом участке поля, не давать свободных зон. "Десна" чувствовала себя очень свободно на нашей половине поля.

- С чем это связано?

- У нас выпал Иван Зотько. Он сломал ключицу. Потребуется операция. На его позиции вышел новый игрок. Для него это была первая игра на таком уровне. Мы допустили очень много ошибок в обороне. Впереди много работы по разбору этого матча.

- Что можете сказать о дебюте Драме?

- Он очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, и мы решили поставить его сегодня в состав. Да, были ошибки, но были и хорошие моменты. Как для первого раза, он очень неплохо выглядел.

- Изменили вы что-то либо, если бы снова начинали этот матч сначала?

- Мы разбирали "Десну", знали, что они очень часто играют длинными мячами. Именно так и пришел первый гол в наши ворота. Второй гол, кстати, был забит из офсайда. Мы только что посмотрели в раздевалке повтор.

- В конце матча вы пытались спасти матч и выпустили ряд атакующих футболистов...

- Да, мы провели несколько замен, чтобы попытаться исправить ситуацию. Хотели больше нагнетать, создавать давление на оборону Десны. Хотели забить, но не получилось.

- У Драме, учитывая его рост, есть качества, чтобы подключаться в атаку и бороться за верховые мячи?

- Парень совсем недавно присоединился к нам. Конечно, в будущем мы хотим использовать его рост, чтобы он сбрасывал мячи, пробивал по воротам. Но пока мы не наигрывали этого.