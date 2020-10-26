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Перелом ключицы у ключевого защитника - Климовский объяснил поражение от Десны
Зотько выбыл - предстоит операция
Наставник "
- Игорь Петрович, как считаете, результат по игре?
- Мы слишком много позволили сопернику создать в атаке. В таком поединке надо выгрызать мяч, отбирать его на каждом участке поля, не давать свободных зон. "Десна" чувствовала себя очень свободно на нашей половине поля.
- С чем это связано?
- У нас выпал Иван Зотько. Он сломал ключицу. Потребуется операция. На его позиции вышел новый игрок. Для него это была первая игра на таком уровне. Мы допустили очень много ошибок в обороне. Впереди много работы по разбору этого матча.
- Что можете сказать о дебюте Драме?
- Он очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, и мы решили поставить его сегодня в состав. Да, были ошибки, но были и хорошие моменты. Как для первого раза, он очень неплохо выглядел.
- Изменили вы что-то либо, если бы снова начинали этот матч сначала?
- Мы разбирали "Десну", знали, что они очень часто играют длинными мячами. Именно так и пришел первый гол в наши ворота. Второй гол, кстати, был забит из офсайда. Мы только что посмотрели в раздевалке повтор.
- В конце матча вы пытались спасти матч и выпустили ряд атакующих футболистов...
- Да, мы провели несколько замен, чтобы попытаться исправить ситуацию. Хотели больше нагнетать, создавать давление на оборону Десны. Хотели забить, но не получилось.
- У Драме, учитывая его рост, есть качества, чтобы подключаться в атаку и бороться за верховые мячи?
- Парень совсем недавно присоединился к нам. Конечно, в будущем мы хотим использовать его рост, чтобы он сбрасывал мячи, пробивал по воротам. Но пока мы не наигрывали этого.
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