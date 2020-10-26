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Запомню на всю жизнь. Нападающий Десны прокомментировал свой дебют в старте и первый гол

Премьер-лига
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А еще он отдал ассист

Запомню на всю жизнь. Нападающий Десны прокомментировал свой дебют в старте и первый гол
Новина українською

Илья Шевцов, молодой нападающий черниговской "Десны", впервые сыграл в старте своей команды и забил первый гол в УПЛ - в ворота донецкого "Олимпика".

Этот вечер запомнится на всю жизнь. Мечта, можно сказать! Рад что тренер доверил место в стартовом составе, - сказал Илья в разговоре с ТК Футбол. - Может по игре есть много вопросов ко мне, но гол + пас ...Думаю, я оправдал доверие. Хочу верить в это.

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Не знаю, как второй гол выглядел со стороны. Но Калитвинцев прекрасно "закатил", Тотовицкий кричал и просил передачу. Я отдал, он подставил ногу. Думаю, удался красивый гол.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
Великий футбол

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