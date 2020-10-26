Запомню на всю жизнь. Нападающий Десны прокомментировал свой дебют в старте и первый гол

Илья Шевцов, молодой нападающий черниговской " Десны ", впервые сыграл в старте своей команды и забил первый гол в УПЛ - в ворота донецкого "Олимпика".

Этот вечер запомнится на всю жизнь. Мечта, можно сказать! Рад что тренер доверил место в стартовом составе, - сказал Илья в разговоре с ТК Футбол. - Может по игре есть много вопросов ко мне, но гол + пас ...Думаю, я оправдал доверие. Хочу верить в это.