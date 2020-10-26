Премьер-лига
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Рябоконь дал совет молодому форварду
Который дебютировал в основе голом и ассистом
Главный тренер "
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У него в последнее время одни дебюты. В УПЛ, в еврокубках и в молодежной сборной.
На этот раз дебютный гол. Главное, чтобы голова была на месте и не закружилась от дебютов.
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Источник:Великий футбол
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