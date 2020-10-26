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Рябоконь дал совет молодому форварду

Премьер-лига
(1 голосов)

Который дебютировал в основе голом и ассистом

Рябоконь дал совет молодому форварду
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ТК Футбол дебютный гол нападающего Ильи Шевцова в УПЛ (в поединке с "Олимпиком" - 2:0) и его первый выход в старте команды.

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У него в последнее время одни дебюты. В УПЛ, в еврокубках и в молодежной сборной.

На этот раз дебютный гол. Главное, чтобы голова была на месте и не закружилась от дебютов.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Великий футбол

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