Рябоконь дал совет молодому форварду

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь прокомментировал ТК Футбол дебютный гол нападающего Ильи Шевцова в УПЛ (в поединке с "Олимпиком" - 2:0) и его первый выход в старте команды.

У него в последнее время одни дебюты. В УПЛ, в еврокубках и в молодежной сборной.

На этот раз дебютный гол. Главное, чтобы голова была на месте и не закружилась от дебютов.