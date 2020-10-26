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Шевчук: Проблемы ПФК Львов лежат в плоскости руководства клуба

Премьер-лига
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Поэтому и меняют тренеров

Шевчук: Проблемы ПФК Львов лежат в плоскости руководства клуба
Новина українською

Вячеслав Шевчук, телеэксперт, тренер и в прошлом футболист сборной Украины, прокомментировал ТК Футбол серию без побед и увольнение тренера в ПФК "Львов".

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В целом проблемы - от руководства клуба. Потому что нужно выбрать путь, куда команда хочет двигаться.

Было направление на бразильцев, сейчас иначе. Надо же определиться со стратегией клуба, как его развивать дальше. От этого все идет, негатив, поражения - и это выливается в увольнение главного тренера.

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В статье: Вячеслав Шевчук УПЛ тренер Георгий Цецадзе ПФК Львов
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Источник:
Великий футбол

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