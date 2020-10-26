Шевчук: Проблемы ПФК Львов лежат в плоскости руководства клуба

Вячеслав Шевчук, телеэксперт, тренер и в прошлом футболист сборной Украины, прокомментировал ТК Футбол серию без побед и увольнение тренера в ПФК " Львов ".

В целом проблемы - от руководства клуба. Потому что нужно выбрать путь, куда команда хочет двигаться.

Было направление на бразильцев, сейчас иначе. Надо же определиться со стратегией клуба, как его развивать дальше. От этого все идет, негатив, поражения - и это выливается в увольнение главного тренера.