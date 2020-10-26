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Опорник Зари назвал самый сложный период матча в случае насыщенного графика

Премьер-лига
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И указал на залог победы над "Рухом"

Опорник Зари назвал самый сложный период матча в случае насыщенного графика
Новина українською

Дмитрий Иванисеня, опорный полузащитник луганской "Зари", после победы над львовским "Рухом" 4:0 поделился впечатлениями о сопернике.

Они очень хорошо оборонялись, хорошо перестраивались. Видно, что команда нас разбирала. Но своими действиями мы заставили их получить красные карточки. Это и вылилось в 4 наши мяча.

Грубая игра? Это футбол, все хотят выиграть. Они не успевали - вот и получили красные карточки.

Дмитрия спросили, как команда готовились к "Руху" после игры с "Лестером".

Когда играешь через два дня на третий, самые тяжелые первые 15-20 минут в матче. Проиграли ту игру, забыли о ней, уже следующий матч, впереди еще следующий матч, а потом - еще. На каждую игру настраиваемся просто - выходить и выигрывать.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы УПЛ Рух (Львов) Дмитрий Иванисеня Лестер Сити
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Источник:
Профутбол

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