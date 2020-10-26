Опорник Зари назвал самый сложный период матча в случае насыщенного графика

Дмитрий Иванисеня, опорный полузащитник луганской "Зари", после победы над львовским "Рухом" 4:0 поделился впечатлениями о сопернике.

Они очень хорошо оборонялись, хорошо перестраивались. Видно, что команда нас разбирала. Но своими действиями мы заставили их получить красные карточки. Это и вылилось в 4 наши мяча.

Грубая игра? Это футбол, все хотят выиграть. Они не успевали - вот и получили красные карточки.