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Лучшим игроком 7 тура в УПЛ стал вратарь

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще среди кандидатур - Кулач и Шевцов

Лучшим игроком 7 тура в УПЛ стал вратарь
Новина українською

Украинская Премьер-лига провела опрос специалистов своего экспертного совета и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 7-го тура.

На этот раз в экспертный совет входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

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Он в голосовании опередил одноклубника Владислава Кулача и форварда "Десны" Илью Шевцова.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) УПЛ Владислав Кулач Илья Шевцов Лучший игрок тура УПЛ Дмитрий Ризнык Дмитрий Ризник
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Источник:
УПЛ

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