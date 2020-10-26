Лучшим игроком 7 тура в УПЛ стал вратарь

Украинская Премьер-лига провела опрос специалистов своего экспертного совета и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 7-го тура.

На этот раз в экспертный совет входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал вратарь " Ворсклы " Дмитрий Ризнык.

Он в голосовании опередил одноклубника Владислава Кулача и форварда "Десны" Илью Шевцова.