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Лучшим игроком 7 тура в УПЛ стал вратарь
Еще среди кандидатур - Кулач и Шевцов
Украинская Премьер-лига провела опрос специалистов своего экспертного совета и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 7-го тура.
На этот раз в экспертный совет входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
По итогам голосования победу одержал вратарь "
Он в голосовании опередил одноклубника Владислава Кулача и форварда "Десны" Илью Шевцова.
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