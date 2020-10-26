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Динамо вернет из аренды бразильского легионера - СМИ
Левого фланговика
Бразильский полузащитник Сидклей вернется в киевское "
Аренда в бразильском клубе "Коринтианс", которая заканчивается с наступлением 2021 года, продолжена не будет.
Напомним, что 27-летний Сидклей Феррейра Перейра является игроком "Динамо" с лета 2018 года. В УПЛ за два года сыграл 17 матчей и зимой 2020 был отдан в аренду "Коринтианс". Там он за сезон провел уже 17 поединков.
Соглашение с киевским "Динамо" у Сидклея рассчитано до 2023 года.
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Источник:Динамо Київ Inside
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ascent (Луксор)
26.10.2020 в 12:16
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