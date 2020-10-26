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Динамо вернет из аренды бразильского легионера - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Левого фланговика

Динамо вернет из аренды бразильского легионера - СМИ
Новина українською

Бразильский полузащитник Сидклей вернется в киевское "Динамо".

Аренда в бразильском клубе "Коринтианс", которая заканчивается с наступлением 2021 года, продолжена не будет.

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Напомним, что 27-летний Сидклей Феррейра Перейра является игроком "Динамо" с лета 2018 года. В УПЛ за два года сыграл 17 матчей и зимой 2020 был отдан в аренду "Коринтианс". Там он за сезон провел уже 17 поединков.

Соглашение с киевским "Динамо" у Сидклея рассчитано до 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
Динамо Київ Inside

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
26.10.2020 в 12:16
Ну наконец-то, а то Вербич успокоился...
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