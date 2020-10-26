Премьер-лига
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На игрока Шахтера претендуют два клуба чемпионата Бразилии
У "горняков" так и не смог получить себе место в основе
Правый хавбек "
Спортивный директор "Атлетико Минейро", как сообщает Esporte Interativo, уже прислал "Шахтеру" первый запрос по игроку.
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С лета 2018 года, с тех пор Сиприано в "Шахтере", он сыграл всего 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В этом сезоне с 7 туров сыграл лишь в 1 матче - 32 минуты.
Transfermarkt оценивает Сиприано в 1,5 млн евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2023 года.
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