На игрока Шахтера претендуют два клуба чемпионата Бразилии

Правый хавбек " Шахтера " бразилец Маркиньос Сиприано попал в сферу интересов "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе".

Спортивный директор "Атлетико Минейро", как сообщает Esporte Interativo, уже прислал "Шахтеру" первый запрос по игроку.

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С лета 2018 года, с тех пор Сиприано в "Шахтере", он сыграл всего 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В этом сезоне с 7 туров сыграл лишь в 1 матче - 32 минуты.

Transfermarkt оценивает Сиприано в 1,5 млн евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2023 года.