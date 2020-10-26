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Верес – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Западноукраинское дерби Хмельницкой и Ровенской областей. Преимущество своего поля имеет команда Вирта, в то время как на стороне команды Чижевского - опыт выступлений в Первой лиге.
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Первая лига, 9 тур
26.10.2020, 14:00
город Млинов, стадион Колос
Верес (Ровно) - Агробизнес (Волочиск)
Видеотрансляция поединка
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