Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев

"Колос" еще никогда не пропускал на новом стадионе. Это скорее надо расценивать как стечение обстоятельств, однако перед матчем с "Минаем" не было веры, что именно закарпатская команда "распечатает" ворота "Ковалёвки". Причины – прозаические. На поле "Колоса" гостила команда с худшей атакой в ​​лиге. В пяти поединках "Минай" забил два гола – даже безнадежный с точки зрения турнирных перспектив "Львов" забил больше.

Пикантности добавлял тот факт, что свои голы "Минай" выстрадал исключительно со стандартов. "Александрии" Шиндер забил после подачи углового, а "Ингульцу" Нуриев – ударом с пенальти. Если и можно было прогнозировать результативные удары от закарпатского коллектива, то именно со стандартов.

Так и случилось. Нуриев вновь забил с пенальти (справедливость назначения которого не вызывает сомнений), а Шиндер снова отличился ударом головой после подачи... не углового, а штрафного. Классика жанра для команды Василия Кобина.

Есть только несколько нюансов, которые делают ситуацию нетривиальной. Кроме того, что "Минай" первым снял "заклятие" стадиона "Ковалёвка", закарпатцы впервые в своей истории забили больше гола в одном матче УПЛ. Нуриев причастен к обоим событиям, но этого все равно недостаточно для того, чтобы считать матч безальтернативно успешным для одного из лидеров "Миная". Момент, который имел место в середине первого тайма, мог добавить результату еще большей исторической ценности. Анатолий мог стать первым автором гола "Миная" с игры в элите, мог стать первым автором дубля в истории выступлений закарпатской команды на элитарном уровне, и мог поспособствовать новому рекорду результативности "Миная" в разрезе одного матча в УПЛ. Шанс был идеальный.

Нуриев – не антигерой. В конце концов, его команда не проиграла на поле представителя Украины в еврокубках. Но можно было достичь большего. Понимание, что этого сделать не удалось, оставляет горький осадок.