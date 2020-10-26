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Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев
По итогам матча в Ковалевке
"Колос" еще никогда не пропускал на новом стадионе. Это скорее надо расценивать как стечение обстоятельств, однако перед матчем с "Минаем" не было веры, что именно закарпатская команда "распечатает" ворота "Ковалёвки". Причины – прозаические. На поле "Колоса" гостила команда с худшей атакой в лиге. В пяти поединках "Минай" забил два гола – даже безнадежный с точки зрения турнирных перспектив "Львов" забил больше.
Пикантности добавлял тот факт, что свои голы "Минай" выстрадал исключительно со стандартов. "Александрии" Шиндер забил после подачи углового, а "Ингульцу" Нуриев – ударом с пенальти. Если и можно было прогнозировать результативные удары от закарпатского коллектива, то именно со стандартов.
Так и случилось. Нуриев вновь забил с пенальти (справедливость назначения которого не вызывает сомнений), а Шиндер снова отличился ударом головой после подачи... не углового, а штрафного. Классика жанра для команды Василия Кобина.
Есть только несколько нюансов, которые делают ситуацию нетривиальной. Кроме того, что "Минай" первым снял "заклятие" стадиона "Ковалёвка", закарпатцы впервые в своей истории забили больше гола в одном матче УПЛ. Нуриев причастен к обоим событиям, но этого все равно недостаточно для того, чтобы считать матч безальтернативно успешным для одного из лидеров "Миная". Момент, который имел место в середине первого тайма, мог добавить результату еще большей исторической ценности. Анатолий мог стать первым автором гола "Миная" с игры в элите, мог стать первым автором дубля в истории выступлений закарпатской команды на элитарном уровне, и мог поспособствовать новому рекорду результативности "Миная" в разрезе одного матча в УПЛ. Шанс был идеальный.
Нуриев – не антигерой. В конце концов, его команда не проиграла на поле представителя Украины в еврокубках. Но можно было достичь большего. Понимание, что этого сделать не удалось, оставляет горький осадок.
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